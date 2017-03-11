Премьер Нидерландов ответил на резкие обвинения Эрдогана

"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", - заметил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".
При этом Рютте заявил, что не считает правильным, когда "турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев - да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь - голландцев".
В то же время премьер заявил о важности сохранения хороших отношений между Нидерландами и Турцией.
Правительство Нидерландов утром в субботу отказало в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета главы турецкого МИД, который должен выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.
Глава турецкого МИД намеревался призвать нидерландцев с двойным гражданством голосовать за изменения в конституцию Турции на референдуме, который состоится 16 апреля. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб утверждал, что голландские власти не разрешат Чавушоглу участвовать в митинге, а затем сообщил, что митинг вообще не состоится.
Несмотря на это, Чавушоглу заявил, что поедет в Роттердам, и пригрозил введением санкций, если Нидерланды откажут ему в полете.
Изменения в конституцию, о которых граждане Турции должны высказаться на референдуме, расширяют полномочия президента Турции.