Премьер Нидерландов ответил на резкие обвинения Эрдогана

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NEWSru.com
суббота, 11 марта 2017 г. 19:31
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возмущен словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал голландское правительство "фашистами" после того, как оно отказалось дать разрешение на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, передает РИА "Новости".
© AFP/Scanpix

"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", - заметил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".

При этом Рютте заявил, что не считает правильным, когда "турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев - да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь - голландцев".

В то же время премьер заявил о важности сохранения хороших отношений между Нидерландами и Турцией.

Правительство Нидерландов утром в субботу отказало в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета главы турецкого МИД, который должен выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.

Глава турецкого МИД намеревался призвать нидерландцев с двойным гражданством голосовать за изменения в конституцию Турции на референдуме, который состоится 16 апреля. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб утверждал, что голландские власти не разрешат Чавушоглу участвовать в митинге, а затем сообщил, что митинг вообще не состоится.

Несмотря на это, Чавушоглу заявил, что поедет в Роттердам, и пригрозил введением санкций, если Нидерланды откажут ему в полете.

Изменения в конституцию, о которых граждане Турции должны высказаться на референдуме, расширяют полномочия президента Турции.

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