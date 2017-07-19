Премьер-министр Венгрии Орбан признал ответственность страны за Холокост

Глава правительства Израиля впервые приехал в Венгрию со времени падения социалистического режима в 1989 году. Главная цель визита Нетаньяху - заручиться более широкой поддержкой позиции Израиля в Евросоюзе и ООН, сообщает newsru.com

Орбан на встрече с израильским коллегой назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны.

Премьер Венгрии подчеркнул в своей речи, что возглавляемое им правительство нетерпимо относится к проявлениям антисемитизма. "Я сказал главе правительства Израиля, что сегодня Венгрия защищает всех своих граждан, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения", - отметил Орбан. Он добавил, что гордится возрождением еврейской жизни в стране.

Как напоминает DW, в годы Холокоста в концлагерях было уничтожено 550 тысяч венгерских евреев - 70% еврейского населения страны.

Виктор Орбан впервые так жестко обозначил свою позицию по Холокосту. Он неоднократно говорил о неприемлемости антисемитизма, но отдельные его высказывания, как, например, недавняя позитивная оценка союзника Гитлера в войне Миклоша Хорти, вызывали критику не только в Венгрии, но и в Европе.

19 июля Нетаньяху встречается в Будапеште на саммите стран "Вышеградской группы" с лидерами Польши, Чехии и Словакии.