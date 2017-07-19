Премьер-министр Венгрии Орбан признал ответственность страны за Холокост

NEWSru.com
среда, 19 июля 2017 г. 11:25
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал ответственность своей страны за соучастие в Холокосте. Об этом он заявил в Будапеште на встрече с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.
Viktoras Orbanas
© AP/Scanpix

Глава правительства Израиля впервые приехал в Венгрию со времени падения социалистического режима в 1989 году. Главная цель визита Нетаньяху - заручиться более широкой поддержкой позиции Израиля в Евросоюзе и ООН, сообщает newsru.com

Орбан на встрече с израильским коллегой назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны.

Премьер Венгрии подчеркнул в своей речи, что возглавляемое им правительство нетерпимо относится к проявлениям антисемитизма. "Я сказал главе правительства Израиля, что сегодня Венгрия защищает всех своих граждан, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения", - отметил Орбан. Он добавил, что гордится возрождением еврейской жизни в стране.

Как напоминает DW, в годы Холокоста в концлагерях было уничтожено 550 тысяч венгерских евреев - 70% еврейского населения страны.

Виктор Орбан впервые так жестко обозначил свою позицию по Холокосту. Он неоднократно говорил о неприемлемости антисемитизма, но отдельные его высказывания, как, например, недавняя позитивная оценка союзника Гитлера в войне Миклоша Хорти, вызывали критику не только в Венгрии, но и в Европе.

19 июля Нетаньяху встречается в Будапеште на саммите стран "Вышеградской группы" с лидерами Польши, Чехии и Словакии.

NEWSru.com
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