Премьер-министр Венгрии обещал не закрывать университет Сороса

ЕНП, включающая в себя христианско-демократически и консервативные партии стран Европы, провела с венгерским премьер-министром встречу, пригрозив исключить "Фидес" из своего блока.

"Премьер-министр Орбан обещал совету ЕНП выполнить все требования Европейской комиссии в установленные ею сроки", - сообщил пресс-секретарь президента ЕНП Жозефа Доля.

Ранее Орбан называл Сороса "американским финансовым спекулянтом". Он также утверждал, что идеология основанного Соросом "Открытого общества" стала причиной наплыва беженцев в Европу.

В апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов. Закон кардинально усложняет существование в Венгрии университетов, зарегистрированных за пределами ЕС: им придется открывать кампусы за рубежом, изменить свой юридический статус и ужесточить критерии набора студентов и сотрудников из числа граждан стран, не входящих в ЕС.

Чтобы зарегистрированный в США Центрально-Европейский университет мог работать в Венгрии, по новому закону необходимо соглашение между двумя странами, которого пока нет.

Закон вызвал массовые акции протеста. 10 апреля десятки тысяч людей приняли участие в крупнейшей за последние три года демонстрации в Будапеште, требуя от президента страны не подписывать закон.

Центрально-Европейский университет основан Джорджем Соросом в 1991 году. Он входит в число ведущих университетов в Центральной и Восточной Европе.

Центрально-Европейский университет:

- Основан, чтобы "возродить и расшевелить интеллектуальную свободу" в тех частях Европы, где главенствовали "ужасающие идеологии коммунизма и фашизма"

- Расположен в здании, которое изначально было дворцом, принадлежавшим аристократической семье, а затем в нем располагалось правительственное учреждение

- В этом англоязычном заведении обучаются 1 440 студентов, из них 335 из Венгрии, а остальные из 107 других стран;

- Имеет связи с университетами в России, Киргизии, Грузии и Казахстане

- Входит в список лучших 200 университетов мира по восьми дисциплинам