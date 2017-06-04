Премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных выборах

bbcrussian.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 17:26
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он назначил в прошлом месяце после обвинений коррупции, прозвучавших в адрес его семьи и коллег.
© Reuters/Scanpix

Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.

Его соперник из Националистической партии Саймон Бусуттил уже признал поражение.

Судя по всему (официальных результатов пока нет), Джозеф Мускат одержал победу, несмотря на обвинения, связывающие его жену с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Мускат и его супруга отрицают любые противоправные действия.

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