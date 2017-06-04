Судя по всему (официальных результатов пока нет), Джозеф Мускат одержал победу, несмотря на обвинения, связывающие его жену с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он назначил в прошлом месяце после обвинений коррупции, прозвучавших в адрес его семьи и коллег.

Главред The New Times объявила о закрытии журнала По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.

Трамп призвал отбросить политкорректность после теракта в Лондоне Если мы не поумнеем, будет только хуже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. Он призвал принять меры для обеспечения безопасности граждан.

В общежитии для беженцев в Баварии зарезан 5-летний мальчик из России В одном из общежитий для беженцев в Баварии афганец убил пятилетнего мальчика. Его мать - гражданка России - получила тяжелые ранения и госпитализирована.

Премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных выборах Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он назначил в прошлом месяце после обвинений коррупции, прозвучавших в адрес его семьи и коллег.