Премьер-министр Израиля намерен говорить с Трампом о мире

Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 17:10
Президент США в ходе ближневосточного турне посетит Израиль и Палестинскую автономию. Среди других тем - укрепление союза между США и Израилем, прежде всего, сотрудничество в области безопасности.
Benjaminas Netanyahu ir Donaldas Trumpas Vašingtone
© AP / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможности возобновления мирных переговоров с палестинцами. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в воскресенье, 21 мая. В последний раз Израиль и палестинцы прервали мирный диалог, шедший при посредничестве США, в 2014 году. По словам Нетаньяху, среди других тем переговоров с Трампом - пути укрепления союза между США и Израилем, прежде всего, сотрудничество в области безопасности.

Трамп прибудет с первым визитом в Израиль и Палестинскую автономию 22 мая. В его программе встречи с руководством Израиля и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Президент США неоднократно подчеркивал, что он в состоянии добиться мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Как сообщают источники в Белом доме, в ходе визитов Трамп призовет Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса предпринять меры по укреплению доверия, чтобы создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров. Предполагается, что Трамп напомнит Нетаньяху о необходимости ограничения израильского строительства на спорных территориях и подержки палестинской экономики. Через Аббаса американский президент вновь призовет Палестинскую автономию воздержаться от агрессивных действий по отношению к Израилю.

Deutsche Welle
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