Премьер Израиля отказался от встречи с главой МИД Германии

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Deutsche Welle
вторник, 25 апреля 2017 г. 17:00
Причиной отмены встречи стало желание немецкого министра встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля, критикующими строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.
Benjaminas Netanyahu
© AP/Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченную на вторник, 25 апреля, встречу в Иерусалиме с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Причиной стало намерение немецкого политика провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества, выступающими против дальнейшего строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Накануне глава израильского правительства дал понять, что он негативно относится к желанию Зигмара Габриэля встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля. По данным израильского "Канала 2", Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором - встречаться с правозащитниками или с ним.

Габриэль: отмена встречи с Нетаньяху - не катастрофа

Глава германского МИДа, в свою очередь, пытался объяснить, что встреча с теми, кто критикует действия правительства, это "совершенно нормальная практика".

"Мы проводим подобные мероприятия на протяжении многих лет во многих странах", - отметил Габриэль. Он добавил, что отмена встречи с Биньямином Нетаньяху не станет катастрофой, и не изменит его отношения к Израилю.

Дискуссия Зигмара Габриэля с представителями израильского гражданского сообщества пройдет в Иерусалиме во второй половине дня 25 апреля. В мероприятии примут участие левые объединения, в частности, организация бывших военных Breaking the Silence ("Нарушающие молчание"), которая критически относится к политике поселений израильского правительства, и НКО "Бецелем", заботящаяся о соблюдении прав палестинцев.

Deutsche Welle
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Причиной отмены встречи стало желание немецкого министра встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля, критикующими строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

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