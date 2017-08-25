Премьер Израиля нанес срочный визит Путину в Сочи. Что случилось?

По словам Нетаньяху, Израиль серьезно обеспокоен военным присутствием Ирана в Сирии и подчеркивает, что не готов с этим смириться.

"Борьба с "Исламским государством" является важным делом, и мы лишь приветствуем шаги в этом направлении, однако там, где боевики ИГИЛ отходят, сразу же появляется Иран и для нас это категорически неприемлемо. Именно об этом мы говорили с президентом Путиным и выразили ему нашу позицию", - заявил Нетаньяху по итогам встречи в Сочи.

Срочный визит

По количеству своих визитов в Россию Нетаньяху может дать фору многим западным лидерам. Только за последние два года, с момента начала российской военной операции в Сирии, премьер-министр Израиля побывал в России пять раз.

Два раза он ездил в Сочи, остальные - в Москву. Лишь один из визитов, в июне прошлого года, был запланирован заранее: Нетаньяху и Путин вместе отметили 25-летие дипломатических отношений между странами.

Практически на всех таких встречах затрагивался самый широкий спектр двухсторонних отношений: от подписания договора по выплате пенсий бывшим советским гражданам до ситуации на Ближнем Востоке.

Однако нынешний визит стал исключением.

Как сообщил сам Нетаньяху на свой странице в "Фейсбуке" за несколько часов до вылета в Сочи, на этот раз главной целью поездки была попытка убедить российское руководство в том, что действия Ирана в Сирии наносят ущерб не только безопасности Израиля или Ближнего Востока, но и в целом всего мира.

Встреча Нетаньяху и Путина продолжалась три часа. Хороший это знак или плохой - мнения на этот счет разделились.

По словам министра экологии Зеэва Элькина, принимавшего непосредственное участие в переговорах, эта поездка в Сочи была крайне важной и удачной. Сразу после переговоров в интервью общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ" Элькин отметил, что Израилю было важно донести до российского руководства свою позицию.

"По понятным причинам я не могу рассказывать детали переговоров, однако могу заявить, что есть высокий уровень понимания наших опасений со стороны президента Путина", - заявил он.

С 2009 года Элькин, входящий также в узкий кабинет по вопросам безопасности и внешней политики, сопровождает премьер-министра в каждой его поездке в Россию. По его словам, в международной политике наряду с государственными интересами, не менее важно сохранять хорошие и доверительные контакты на личном уровне. В частности, благодаря таким контактам в сентябре 2015 года и был создан координационный центр действий в небе над Сирией, что позволило предотвратить инциденты подобные случаю со сбитым российским самолетом на границе между Сирией и Турцией.

При этом Элькин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Нетаньяху якобы просил разрешения Путина на будущие действия в Сирии, в том числе против иранских военных.

"Мы не должны ни от кого получать разрешение на военный удар по той или иной цели. Принимая подобные решения, мы руководствуемся исключительно вопросами национальной безопасности государства Израиль", - отметил Элькин.

Плохой договор

Срочность визита Нетаньяху в Сочи военные аналитики объяснили еще и тем фактором, что израильская сторона пытается всеми силами внести коррективы в окончательный вариант договора по урегулированию в Сирии, который может быть скоро подписан между Россией и США.

Правительство Израиля выражает открытое несогласие с некоторыми пунктами документа, которые, как оно считает, не учитывают интересы страны в регионе.

Так, например, договор позволяет тысячам иранских военных оставаться на территории Сирии и после завершения там боевых действий. Руководство Израиля расценивает данный шаг как прямую угрозу и опасается резкой дестабилизации обстановки в районе Голанских высот.

Специалист по Сирии, профессор Тель-Авивского университета Эяль Зисер говорит, что у Израиля никогда не было проблем с присутствием российских военных в Сирии. Россия преследует там свои цели, Израиль - свои. По мнению Зисера, военная координация в небе над Сирией между Израилем и Россией показала свою эффективность. Другое дело - Иран, страна, которая открыто отказывает Израилю в праве на существование.

"У Израиля проблемы не с Россией, а с Ираном. Десятки тысяч шиитских боевиков, направленных в Сирию Тегераном по просьбе Москвы, после завершения боевых действий могут остаться на территории Сирии и таким образом угрожать Израилю, а это уже повод для серьезного беспокойства", - отмечает Зисер.

На первый взгляд может показаться, что действия израильского руководства сегодня сильно напоминают попытки противодействовать подписанию соглашения между Западом и Ираном по ядерной программе. Как и два года назад, когда Нетаньяху пытался убедить американскую администрацию в том, что договор с Ираном плох, сегодня премьер-министр Израиля вновь утверждает, что с Ираном нельзя вести какие-либо переговоры. Однако, по словам бывшего шефа "Моссада" генерал-майора запаса Дани Ятома, сложившаяся ситуация все же иная.

"С Россией нужно в любом случае говорить, тем более что усиление Ирана в Сирии не входит в интересы Москвы и это важный козырь Израиля на переговорах. В любом случае, правильно сделал Нетаньяху, что взял с собой в Сочи шефа "Моссада" Йоси Коэна. Это еще раз подчеркивает серьезность израильских аргументов", - говорит Ятом.

"Моссад" в Сочи

За несколько дней до визита в Сочи Йоси Коэн вернулся из США, где проводил консультации с руководством американских спецслужб. Предположительно, Коэн пытался заручиться поддержкой американской стороны в вопросе будущего соглашения по Сирии.

Занимавший ранее должность главы Совета национальной безопасности Коэн прекрасно понимает, что в случае подписания полномасштабного договора по Сирии оперативные возможности Израиля будут сильно сокращены. А ведь согласно заявлениям уходящего в отставку командующего ВВС Израиля Амира Эшеля, только за последние пять лет ВВС Израиля нанесли более ста ударов по разным целям на Ближнем Востоке.

Львиная доля этих ударов пришлась как раз на Сирию. Израиль таким образом пресекал попытки различных организаций переправить оружие боевикам шиитской группировки "Хезболла", действующей в Ливане.

"Тот факт, что вместе с Нетаньяху в Сочи полетел шеф "Моссада" Йоси Коэн, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и другие высокопоставленные военные, лишь говорит о серьезности намерений израильской стороны, - говорит Цви Маген, в прошлом посол Израиля в России. - Израиль является ключевым игроком на Ближнем Востоке и в прошлом неоднократно доказывал, что готов принимать самостоятельные решения без оглядки на позиции США, России, Ирана или Турции".

По словам Магена, ныне старшего исследователя Института по национальной безопасности при Тель-Авивском университете, не стоит переоценивать роль России в вопросе ее влияния на Иран. В конце концов, речь идет о крупных региональных державах, преследующих зачастую разные интересы. Тактическое сотрудничество России и Ирана в Сирии еще не означает готовность двух этих двух стран выступить единым стратегическим фронтом, в частности, против Израиля и США.

Пока же в Израиле гадают, что намерен предпринять Путин, и пойдет ли российская сторона навстречу Израилю. Среди сторонников линии, выбранной премьером Нетаньяху, бытует мнение, что Россия два последних года не чинила препятствий Израилю и, если потребуется военное вмешательство, то Москва отойдет в сторону.

"Иран при помощи Корпуса стражей исламской революции пытается создать вокруг нас новую реальность. Речь идет о создании в Сирии баз иранских ВМС и ВВС, о создании шиитских вооруженных формирований, насчитывающих тысячи наемников и о производстве на территории Ливана оружия повышенной точности. Израиль не собирается мириться с этими попытками и не ограничится ролью стороннего наблюдателя", - заявил в четверг министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

А вот противники Нетаньяху, в том числе в политической системе, уверены, что усиление иранского присутствия в Сирии является результатом провальной международной политики всего правительства. В частности, один из лидеров оппозиции, бывший министр финансов Яир Лапид подверг резкой критике результаты последнего премьерского вояжа.

"Перед поездкой в Сочи я пожелал Нетаньяху удачи, посчитав, что в нынешней ситуации мы обязаны выступить единым фронтом. Однако, спустя сутки после встречи, у меня все больше пессимизма по поводу будущего в Сирии, и виной тому - ошибочное поведение Биньямина Нетаньяху на международной арене", - заявил Лапид.