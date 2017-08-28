Референдум об отделении от Испании - "последнее, чего желало бы сейчас каталонское общество", заявил глава правительства. Каталонские политики, по его словам, должны отказаться от "планов отделения, от раскола, от радикальности".
Октябрьский референдум
Правительство Каталонии намеревается провести референдум о независимости Каталонии 1 октября. Жителям региона предстоит ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?"
В начале июля в демонстрациях в поддержку независимости в приняли участие до 50 тысяч человек. Перед демонстрантами выступил даже бывший тренер мюнхенской "Баварии" Пеп Гвардиола.
В своей речи, произнесенном на каталанском, испанском и английском языках, знаменитый футбольный специалист заявил о том, что "нет другого пути". По его словам, референдум состоится, даже если Мадрид этого не хочет.
Каталонские теракты
В середине августа Каталония потрясли сразу несколько терактов. В четверг, 17 августа, автофургон наехал на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 14 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Следствие считает, что за терактами стояла ячейка из 12 человек. Все они либо погибли, либо находятся в заключении.
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