Премьер Гройсман обвинил Россию в попытках уничтожить Украину

 (22)
Deutsche Welle
пятница, 10 февраля 2017 г. 12:13
Глава правительства Украины Гройсман заявил в интервью газете Bild, что Москва специально спланировала эскалацию боев в Донбассе таким образом, чтобы она совпала с приходом в Белый дом новой администрации.
Volodymyr Groisman
© DELFI / Kiril Čachovskij

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Bild, которое газета публикует в пятницу, 10 февраля, заявил, что Москва специально спланировала эскалацию боев в Донбассе таким образом, чтобы она совпала с приходом в Белый дом новой администрации.

"Что касается сроков проведения атак, то я не верю в совпадения. Все было четко подготовлено Россией и проводилось под ее руководством", - считает он.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в январе 2017 года, за две неполные недели в районе конфликта погибли более 30 человек. Гройсман сообщил, что "на прошлой неделе" сам побывал на линии фронта.

По словам премьера, во время поездки он стал свидетелем того, "насколько варварски сепаратисты при поддержке российской армии обстреливают гражданское население", как они используют тяжелые виды вооружений "против украинского народа".

Бои под Авдеевкой стали "особенно жестоким примером того, как Россия пытается уничтожить Украину", подчеркнул он.

Владимир Гройсман выразил надежду на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сможет предотвратить возможное ослабление санкций против России.

"Меркель - большой друг Украины и как никто другой стоит на защите европейских ценностей", - подчеркнул премьер, добавив, что уверен в ее способности не допустить возможного ущерба интересам Киева.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Названа примерная стоимость строительства стены на границе с Мексикой (3)

Meksikos pasienis
Затраты на возведение стены на границе с Мексикой могут оказаться значительно выше, чем обещал Трамп. Министерство национальной безопасности США оценило их в 21,6 млрд долларов.

Премьер Гройсман обвинил Россию в попытках уничтожить Украину (22)

Volodymyr Groisman
Глава правительства Украины Гройсман заявил в интервью газете Bild, что Москва специально спланировала эскалацию боев в Донбассе таким образом, чтобы она совпала с приходом в Белый дом новой администрации.

Президент Эстонии: Россия настраивает всех против всех (18)

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
Литва, Латвия и Эстония — это нации, которые после восстановления независимости успешно реформировались и прошли через "огромный процесс трансформации", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в передаче "900 секунд" телеканала LNT.

Трамп пообещал Си Цзиньпину уважать "политику одного Китая"

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином после вступления в должность согласился уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом.

Апелляционный суд отказался восстановить действие миграционного указа Трампа (6)

President Donald Trump
Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Facebook друзья
Rambler's Top100