Премьер Гройсман обвинил Россию в попытках уничтожить Украину

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Bild, которое газета публикует в пятницу, 10 февраля, заявил, что Москва специально спланировала эскалацию боев в Донбассе таким образом, чтобы она совпала с приходом в Белый дом новой администрации.

"Что касается сроков проведения атак, то я не верю в совпадения. Все было четко подготовлено Россией и проводилось под ее руководством", - считает он.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в январе 2017 года, за две неполные недели в районе конфликта погибли более 30 человек. Гройсман сообщил, что "на прошлой неделе" сам побывал на линии фронта.

По словам премьера, во время поездки он стал свидетелем того, "насколько варварски сепаратисты при поддержке российской армии обстреливают гражданское население", как они используют тяжелые виды вооружений "против украинского народа".

Бои под Авдеевкой стали "особенно жестоким примером того, как Россия пытается уничтожить Украину", подчеркнул он.

Владимир Гройсман выразил надежду на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сможет предотвратить возможное ослабление санкций против России.

"Меркель - большой друг Украины и как никто другой стоит на защите европейских ценностей", - подчеркнул премьер, добавив, что уверен в ее способности не допустить возможного ущерба интересам Киева.