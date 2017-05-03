Премьер Чехии неожиданно объявил об отставке правительства

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка неожиданно объявил об отставке правительства страны, якобы из-за подозрений в отношении министра финансов. Соботка заявил во вторник, 2 мая, в Праге, что в ближайшие дни встретится с президентом Чехии Милошем Земаном, чтобы официально подать прошение об отставке.

По словам премьера, главу чешского Минфина, миллиардера Андрея Бабиша подозревают в уклонении от уплаты налогов до вступления в должность министра, а также в незаконном происхождении его капитала. Встреча Земана с Бабишем назначена на 3 мая.

Соботка полагает, что роспуск правительства и формирование нового кабинета, уже без Бабиша, это оптимальное решение, поскольку уволить министра означало бы "сделать из него мученика", цитирует премьера агентство AFP. В свою очередь Бабиш, который, согласно рейтингам, является самым популярным членом правительства, назвал этот шаг непостижимым. Он отвергает все обвинения в свой адрес и настаивает на том, что его бизнес полностью соответствует нормам закона.

Очередные парламентские выборы в Чехии назначены на 20-21 октября 2017 года. Бабиш и его центристское протестное движение АНО лидируют в рейтингах, что может привести министра финансов к власти уже в качестве главы правительства. Председатель Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуслав Соботка тоже претендует на победу в выборах, но, согласно рейтингам, занимает второе место, причем с заметным отставанием.

Бабиша называют чешским Берлускони, он владел двумя крупными газетами и сельскохозяйственным конгломератом Agrofert, куда входят 250 предприятий. В списке Forbes он занимает второе место среди богатейших людей Чехии.