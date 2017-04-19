Премьер Британии: повторного референдума о членстве в ЕС не будет

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире Би-би-си, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по "брекситу".
Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за "брексит", в стране началась кампания за проведение второго референдума.
Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала два миллиона подписей.
Во вторник Тереза Мэй объявила, что попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.
В интервью Би-би-си Тереза Мэй сказала, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах.
"Я предпочитаю общение с избирателями", - добавила она.
Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в уклонении от открытого телевизионного сражения, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.
Нежелание Мэй участвовать в теледебатах Корбин назвал странным, призвав ее изменить решение, тем самым показав свое лидерство.
"Давайте проведем дебаты. Это то, в чем нуждается демократия, и то, чего заслуживают британцы", - сказал Корбин.
Лидер либеральных демократов Тим Фаррон добавил: "Попытка премьер-министра уклониться от критики показывает, что она с пренебрежением относится к публике".
"Британцы заслуживают того, чтобы увидеть, как потенциальные лидеры говорят о будущем нашей страны", - сказал он.
Би-би-си тем временем заявила, что пока рано говорить о том, будет ли корпорация участвовать в конкурсе на право трансляции предвыборных теледебатов.
Своим объявлением о досрочных выборах Мэй застала многих врасплох. Ведь до последнего она исключала возможность досрочного голосования.
При этом Мэй пообещала сильное и стабильное лидерство в случае победы.
Ожидается, что в среду парламентарии поддержат инициативу премьера, проголосовав за досрочные выборы.
Лидер консерваторов Мэй, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила решение о досрочных выборах стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.
Фунт стерлингов сразу после объявления Мэй незначительно упал по отношению к доллару, однако почти сразу же курс британской валюты поднялся до самых высоких показателей с февраля - 1,271 доллара.
Опросы показывают, что Мэй с большой долей вероятности выборы выиграет, победа усилит позиции Консервативной партии в преддверии переговоров о выходе из ЕС и уменьшит политическую непредсказуемость в стране.