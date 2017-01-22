Премьер Британии абсолютно уверена в надежности ракет "Трайдент"

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что абсолютно уверена в надежности британских стратегических ядерных сил после сообщения в прессе о неудачном пуске ракеты "Трайдент".

Газета Sunday Times написала, что ракета "Трайдент", выпущенная с подлодки "Вендженс" у побережья Флориды, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья. По данным издания, ракета не несла ядерной боеголовки.

Инцидент, пишет газета, произошел в июне 2016 года, всего за несколько недель до голосования в Палате представителей британского парламента о судьбе ракет "Трайдент".

В разговоре с ведущим Би-би-си Эндрю Марром премьер-министр трижды ушла от прямого ответа на вопрос, знала ли она до парламентского голосования о неудачном запуске ракеты.

"Я абсолютно уверена в надежности наших ракет "Трайдент". Когда я держала речь в Палате общин, мы говорили о том, следует ли нам или нет модернизировать программу "Трайдент", - сказала, в частности, Тереза Мэй.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, убежденный противник программы "Трайдент", назвала в "Твиттере" неудачный запуск ракеты "крайне серьезной проблемой".

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"Следует тщательно изучить и выяснить, что произошло, кто, когда и что именно узнал об этом, и почему не была проинформирована Палата представителей", - сказала Стерджен.

"Катастрофическая ошибка"

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал к серьезной дискуссии по поводу произошедшего.

"Это же катастрофическая ошибка, когда ракета летит в неверном направлении. Она не несла боеголовки, но, тем не менее, кто знает, к каким последствиям это могло бы привести", - заявил Корбин.

Информации о том, что стало причиной нештатной ситуации на борту подводной лодки, у Sunday Times нет, однако источник издания в руководстве Королевского военно-морского флота Британии сказал, что неисправность проявилась после того, как ракета стартовала из-под воды.

Министерство обороны Соединенного Королевства не опубликовало летом прошлого года подробной информации о пуске, сообщив лишь, что он был успешным.

В июле депутаты поддержали программу модернизации системы "Трайдент"(подлодки являются ее составной частью) - за нее было отдано 472 голоса, против - 117.

Стоимость программы составляет 31 млрд фунтов (примерно 38 млрд долларов). В рамках программы будут построены четыре новые субмарины на смену другим четырем, которые в настоящее время входят в состав системы морского ядерного сдерживания.

Как пишет Sunday Times, министр обороны Майкл Феллон будет вызван в Палату представителей, чтобы ответить на вопросы депутатов об этом инциденте.

Теневой министр финансов Британии Джон Макдоннелл потребовал от правительства объяснений по поводу случившегося.

Когда ведущий Би-би-си Эндрю Марр попросил его прокомментировать неудачный пуск ракеты, Макдоннелл сказал: "Представители обеих сторон в спорах о "Трайденте" ожидали бы полного отчета в парламенте, но тот факт, что Тереза Мэй не сделала этого, вызывает сильное беспокойство. Я думаю, что по этому поводу обязательно должны быть заданы вопросы".

"Вендженс" отправилась на испытания в декабре 2015 года после ремонта, который обошелся в 350 млн фунтов. В ходе модернизации ракета получила новые пусковые системы, а также обновила компьютерные системы.