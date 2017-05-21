Прекращает вещание украинская служба Euronews

Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свою работу после шести лет вещания на государственном языке. Причина - нехватка денег: украинские чиновники решили прекратить отношения с европейской компанией как невыгодные для страны с финансовой точки зрения.

"Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", - говорится в сообщении телеканала.

Как напоминает "Интерфакс", договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке.