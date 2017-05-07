Представитель Меркель поздравил Макрона с победой

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Deutsche Welle
воскресенье, 7 мая 2017 г. 21:59
Штеффен Зайберт назвал результат Макрона на выборах во Франции "победой сильной единой Европы". Он поздравил французского политика через несколько минут после объявления результатов.
Angela Merkel, Steffenas Seibertas
© AFP/Scanpix

Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Stefen Seibert) поздравил Эмманюэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции.

"Поздравляем вас, Эмманюэль Макрон. Ваша победа - это победа сильной единой Европы и плюс для немецко-французской дружбы" - написал Зайберт в своем Twitter через несколько минут после появления первых эксит-поллов в воскресенье, 7 мая. Представитель канцлера написал поздравление на двух языках - немецком и французском.

По данным французских эксит-поллов, 39-летний лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон набирает 65,1 процента голосов, его соперница - лидер правых популистов Марин Ле Пен - 34,9 процента.

Deutsche Welle
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