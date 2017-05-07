Представитель Меркель поздравил Макрона с победой

Штеффен Зайберт назвал результат Макрона на выборах во Франции "победой сильной единой Европы". Он поздравил французского политика через несколько минут после объявления результатов.
Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Stefen Seibert) поздравил Эмманюэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции.
"Поздравляем вас, Эмманюэль Макрон. Ваша победа - это победа сильной единой Европы и плюс для немецко-французской дружбы" - написал Зайберт в своем Twitter через несколько минут после появления первых эксит-поллов в воскресенье, 7 мая. Представитель канцлера написал поздравление на двух языках - немецком и французском.
По данным французских эксит-поллов, 39-летний лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон набирает 65,1 процента голосов, его соперница - лидер правых популистов Марин Ле Пен - 34,9 процента.