"Поздравляем вас, Эмманюэль Макрон. Ваша победа - это победа сильной единой Европы и плюс для немецко-французской дружбы" - написал Зайберт в своем Twitter через несколько минут после появления первых эксит-поллов в воскресенье, 7 мая. Представитель канцлера написал поздравление на двух языках - немецком и французском.

Штеффен Зайберт назвал результат Макрона на выборах во Франции "победой сильной единой Европы". Он поздравил французского политика через несколько минут после объявления результатов.

Сотрудница ОБСЕ подверглась сексуальным домогательствам на востоке Украины Вооруженный автоматом мужчина угрожал сотруднице мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате представителям организации пришлось изменить свой маршрут.

Представитель Меркель поздравил Макрона с победой Штеффен Зайберт назвал результат Макрона на выборах во Франции "победой сильной единой Европы". Он поздравил французского политика через несколько минут после объявления результатов.

Во Франции завершились выборы президента Уверенную победу одержал Макрон Во Франции закрылись последние избирательные участки - в крупных городах они работали на час дольше - и начался подсчет голосов во втором туре президентских выборов. Согласно предварительным данным, озвученным французскими СМИ, сторонник евроинтеграции Эмманюэль Макрон одержал уверенную победу, набрав 65,9 процента голосов. Лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен, в разгар кампании встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным, получила поддержку 34,1 процента избирателей.

Бельгийские СМИ: Макрон уверенно лидирует на выборах во Франции Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон обгоняет свою соперницу во втором туре выборов Марин Ле Пен, утверждают бельгийские СМИ. Среди зарубежных избирателей Маркон набирает от 65 до 96% голосов. Особенно сильны его позиции среди живущих в США избирателей. В целом экзит-поллы показывают, что он наберет более 60%, утверждает Le Soir. Данные также приводит бельгийский телеканал RTBF - французским СМИ до закрытия участков транслировать их запрещено под угрозой крупных штрафов. В 20:00 по Москве во Франции закрылось большинство участков. Через час закроются последние - в нескольких крупных городах - и начнется официальное подведение итогов.