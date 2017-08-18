Предотвращен второй теракт: испанская полиция ликвидировала пятерых террористов

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NEWSru.com
пятница, 18 августа 2017 г. 07:47
Полиция в испанской Каталонии в ночь на пятницу, 18 августа, провела спецоперацию в городе Камбрильс неподалеку от Барселоны, где в четверг вечером произошел теракт с использованием автофургона, сообщает Reuters.
© AP / Scanpix

На месте были ликвидированы четыре преступника, на которых были надеты пояса смертников. Затем стало известно, что скончался еще один террорист, получивший ранение.

Газета El Pais утверждает, что перестрелка произошла прямо во время попытки совершения очередного теракта: преступники на автомобиле Audi начали давить людей, а полицейские открыли огонь. Пострадали семь человек, включая одного полицейского.

Камбрильс - прибрежный муниципалитет к югу от Барселоны. Сообщения оттуда стали поступать около 2 часов ночи по Москве. Полиция Каталонии после первых сообщений СМИ об обысках объявила, что причиной стал возможный теракт. Всех находившихся в Камбрильсе призывали воздержаться от выхода на улицу.

Первоначально полиция сообщила, что в ходе перестрелки в Камбрильсе были убиты четверо преступников, которые атаковали полицейских. Затем стало известно, что еще один бандит скончался от ранений. Как передает AP, позже полиция подтвердила, что на всех пятерых террористах были пояса смертников.

По данным полиции, террористы на автомобиле пытались прорваться к пешеходной улице - очевидно, с намерением совершить теракт, подобный произошедшему в четверг в Барселоне.

Также, как передает Reuters, представитель полиции сообщил о нескольких "контролируемых подрывах", произведенных саперами в ходе спецоперации.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден, его поиски продолжаются.

Полиция считает, что теракт в Барселоне, а также попытка теракта в Камбрильсе и взрывы в Альканаре связаны между собой, передает ТАСС. По данным на утро пятницы, считается, что в теракты была вовлечена группа в составе восьми человек.

NEWSru.com
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