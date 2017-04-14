Предложение Назарбаева в Казахстане: латиница против кириллицы

Предложение Назарбаева о переводе казахского языка на латинский алфавит вызвали резонанс в обществе. Одни их поддержали. Другие выразили сомнение в необходимости латинизации языка.

Разговоры о необходимости возвращения к латинскому алфавиту, который использовался в казахском языке в период 1929-1940 годов, в Казахстане ведутся уже больше четверти века. Первые дискуссии на эту тему были зафиксированы еще в 1989 году во время принятия закона "О языке", когда Казахстан еще входил в состав СССР. Именно тогда были названы и главные доводы в пользу латиницы.

Во-первых, это возможность для казахскоязычного населения Казахстана быстрее овладеть доминирующим в мире английским языком, а во-вторых, улучшить взаимоотношения с проживающими в 48 странах мира этническими казахами. Также подчеркивалось, что с помощью латинской графики можно точнее передавать специфические звуки казахского языка. К началу 2000-х годов у сторонников латиницы появился еще один веский довод - ее введение поможет казахскоязычным гражданам страны лучше разбираться в стремительно развивающихся компьютерных технологиях, в основном создаваемых на английском языке.

Предложение Назарбаева

Окончательно все перечисленные доводы были задокументированы в декабре 2012 года, когда президент Назарбаев объявил о начале реализации стратегии предстоящего развития страны "Казахстан-2050", заявив о необходимости перевода казахского языка с кириллицы на латинский алфавит к 2025 году.

"Переход на латиницу имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке", - написал в своей статье Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что поскольку 2025 год не за горами, правительству страны нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латинский алфавит. По мнению президента Казахстана, поскольку молодежь страны активно изучает английский язык, проблем с переводом казахского языка на латиницу не будет.

Соответственно, считает он, чтобы к 2025 году перевести делопроизводство, периодические издания и учебники на латиницу, "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике".

Реакция в социальных сетях

Значительная часть населения Казахстана, вне зависимости от своих политических убеждений, достаточно позитивно восприняла предложения Нурсултана Назарбаева. Это особенно хорошо заметно по реакции в социальных сетях, где многие казахстанцы подчеркивают, что чем быстрее произойдет переход государственного языка на латинский алфавит, тем лучше.

Соответственно, многие жители республики не просто поддерживают тезис, что благодаря отказу от кириллицы, казахский язык, минуя русскую орфографию, получит возможность сохранить свою самобытность и звуковой строй при освоении приходящих из европейских языков новых слов. Они также предлагают противникам латиницы, выражающим опасения в связи с предстоящими значительными финансовыми затратами из-за изменений в казахском языке, не вмешиваться в уже необратимые процессы. При этом они ссылаются на успешный опыт по латинизации алфавита в Турции, Азербайджане, Туркмении и Узбекистане, где в момент перехода на новую графику языка у правительств было меньше денег по сравнению с Казахстаном.

5 вариантов нового алфавита

Куда осторожнее в своих высказываниях эксперты, к которым DW обратилась за комментариями в связи с озвученными Нурсултаном Назарбаевым предложениями. В частности, касаясь вопроса о реальных сроках перехода казахского языка на латинский алфавит, политолог Султанбек Султангалиев заметил, что, по его информации, в Институте языкознания Республики Казахстан в настоящий момент на рассмотрении находятся 5 вариантов нового алфавита.

Соответственно, сейчас трудно сказать, какому из них будет отдано предпочтение. Вместе с тем он допускает, что, учитывая опыт соседнего Узбекистана, процесс перехода займет несколько больше времени.

"Переход на латиницу у нашего южного соседа начался в 1993 году. Официальным сроком окончательного перехода на новый алфавит назывались 2005, затем 2010 годы. Однако сейчас на дворе уже 2017, а определенности, спустя 24 года с момента начала реформы, в данной проблеме еще нет. Учитывая опыт прежних различных казахстанских государственных программ, я настроен более чем скептически и считаю, что мы недалеко уйдем от Узбекистана", - заметил Султанбек Султангалиев.

Мгновенный переход

Несколько иной точки зрения в этом вопросе придерживается известный в стране лингвист и популяризатор казахского языка Канат Тасибеков. Отвечая на вопросы DW, он заметил, что сделать это можно мгновенно, как при обмене денег.

"Более того, я считаю, что сам переход должен быть одномоментным и окончательным. При этом всё, что до времени "Х" остается на кириллице, переиздавать не надо, а вот после времени "Х" - только на латинице. Речь идет о книгах, учебниках, вывесках и так далее. Следует учесть и опыт Узбекистана, который показывает, что функционирование обоих алфавитов одновременно ведет к сумбуру, поскольку отказ от чего-то привычного просто по-человечески вызывает дискомфорт. Поэтому отказ от использования привычного кириллического алфавита должен быть законодательно оформлен и строго соблюдаться", - подчеркнул Канат Тасибеков, заметив при этом, что обучение новому алфавиту не потребуется, поскольку в Казахстане все знают латиницу, так как все граждане страны изучали какой-либо из европейских языков.

Казахский и русский

Несколько разошлись в своих оценках лингвист и политолог и по поводу вопроса об уровне распространения казахского языка в стране. Если, по мнению политолога Султангалиева, можно говорить об удовлетворительном положении государственного языка, хотя бы потому, что 66 процентов населения Казахстана составляют этнические казахи, да и делопроизводство уже несколько лет ведется на казахском языке. То, по личным наблюдениям Каната Тасибекова, в Казахстане казахский язык является государственным только де-юре, а де-факто роль государственного языка по-прежнему играет русский язык.

Впрочем, считает Тасибеков, демографическая ситуация в стране, в соответствии с которой в казахских семьях рождается больше детей, а также процесс возвращения на историческую родину живущих за рубежом этнических казахов, со временем сделают казахский язык доминирующим.

Вместе с тем Канат Тасибеков и Султанбек Султангалиев сошлись во мнении, что хотя предстоящая латинизация казахского языка в политическом и культурном плане должна подчеркнуть тяготение Казахстана к ценностям европейской цивилизации с одновременной близостью к тюркско-исламскому миру, говорить о какой-то антироссийской ее направленности все же нельзя. Слишком многое связывает Казахстан и Россию, имеющих самую протяженную в мире общую границу. Соответственно, подчеркнули эксперты DW, русский язык по-прежнему будут изучать в школах. "Наши дети и внуки будут читать Пушкина на кириллице, а Абая - на казахской латинице", - заметил по этому поводу Канат Тасибеков.