Праздник Ивана Купалы: как его отпраздновали в Латвии и Эстонии

100 000 человек на улицах: как Рига отмечала Лиго

В праздновании Лиго - так этот день именуют в Латвии - в Риге приняли участие около 100 000 человек, сообщает пресс-служба Рижской думы, сообщает rus.delfi.lv

Массовые празднования проходили на набережной, где все желающие могли послушать народные песни, принять участие в танцах, играх и древних ритуалах, а также полакомиться сыром и другими традиционными закусками и напитками.

На Дзегужкалнсе, самом высоком холме в Риге, были организованы традиционные празднования - с плетением венков, ритуалом зажжения огня, песнями и танцами.

Бурно отметили и в Эстонии

В ночь с субботы на воскресенье все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео rus.delfi.ee, по всей стране было действительно жарко.

Приводим галерею с праздника в Эстонии:

Пюхаярве:

Хаапсалу:

Пярнумаа:

Ласнамяэ: