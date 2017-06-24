Праздник Ивана Купалы: как его отпраздновали в Латвии и Эстонии

ru.DELFI.lt
суббота, 24 июня 2017 г. 17:50
В ночь с субботы на воскресенье в Литве отмечали Ивана Купала, Йонинес, как его называют литовцы. В соседней Латвии и в чуть более далекой Эстонии люди не остались в стороне от праздника.
© E.Žilionio nuotr.

100 000 человек на улицах: как Рига отмечала Лиго

В праздновании Лиго - так этот день именуют в Латвии - в Риге приняли участие около 100 000 человек, сообщает пресс-служба Рижской думы, сообщает rus.delfi.lv

Массовые празднования проходили на набережной, где все желающие могли послушать народные песни, принять участие в танцах, играх и древних ритуалах, а также полакомиться сыром и другими традиционными закусками и напитками.

На Дзегужкалнсе, самом высоком холме в Риге, были организованы традиционные празднования - с плетением венков, ритуалом зажжения огня, песнями и танцами.

Бурно отметили и в Эстонии

В ночь с субботы на воскресенье все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео rus.delfi.ee, по всей стране было действительно жарко.

Приводим галерею с праздника в Эстонии:
Пюхаярве:

Хаапсалу:

Пярнумаа:

Ласнамяэ:

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Праздник Ивана Купалы: как его отпраздновали в Латвии и Эстонии

Праздник Ивана Купалы: как его отпраздновали в Латвии и Эстонии
В ночь с субботы на воскресенье в Литве отмечали Ивана Купала, Йонинес, как его называют литовцы. В соседней Латвии и в чуть более далекой Эстонии люди не остались в стороне от праздника.

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