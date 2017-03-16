Правые довольны исходом голландских выборов, несмотря на поражение

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bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 10:10
Голландский крайне правый политик Герт Вилдерс признал, что его "Партия свободы" проиграла на парламентских выборах правым либералам нынешнего премьера Марка Рютте и не достигнет того результата, на который он надеялся.
© AFP/Scanpix

Рютте заявил, что Голландия проголосовала против "вредного популизма".

Расчет, основанный на данных экзит-полла по заказу нидерландской национальной телерадиовещательной компании NOS, показывает, что умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (VVD) во главе с Рютте получит 31 из 150 мест в будущем парламенте против 19 у Партии свободы (PVV) Вилдерса.

"Я бы предпочел иметь самую крупную парламентскую фракцию, однако мы получили кресла. Это результат, которым можно гордиться", - заявил Вилдерс.

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"Мы получили 19, возможно, 20 кресел, и это не 30, как я надеялся. Я бы предпочел, чтобы у нас было 30, а у [партии] премьер-министра Рютте - 20. Но мы - среди победителей, у нас на четыре места больше, и я вас уверяю, весна патриотов начнется", - добавил правый политик.

Триумф Рютте и реакция в мире

Комментируя итоги выборов, глава лидирующей в опросах партии, действующий премьер-министр Марк Рютте сказал, что Голландия проголосовала против "вредного популизма", другими проявлениями которого в мире он назвал "брексит" и победу Дональда Трампа на выборах в США.

"Я не знаю, что он имеет в виду. Он говорит, что существует хороший и плохой популизм. Я не считаю себя популистом вообще, но он относит меня к плохим популистам, к каким-то нацистам", - сказал в ответ на это лидер правых Вилдерс.

Победу Рютте приветствовали в Германии и Франции. "Нидерланды! Нидерланды! Вы - чемпионы!... Поздравляю с великолепным исходом выборов", - написал в "Твиттере" глава аппарата канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер.

"Поздравляю голландцев, помешавших подъему крайне правых", - написал в своем микроблоге глава МИД Франции Жан-Жак Эйро.

Вилдерс, вдохновлявшийся успехом Дональда Трампа в США, активно использовал в ходе кампании антииммигрантские и антиисламские лозунги и резко нападал на марокканскую и турецкую общину Нидерландов.

В парламент Нидерландов, как правило, проходит множество партий, ни одна из которых не набирает абсолютного большинства, так что все правительства страны на протяжении уже более 100 лет оказываются коалиционными.

Перед выборами все партии страны отказывались вступать в коалицию с Вилдерсом.

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