Правозащитники критикуют реализацию договора ЕС и Турции о беженцах

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Deutsche Welle
пятница, 17 марта 2017 г. 11:08
Международные правозащитные организации резко раскритиковали реализацию соглашения Евросоюза и Турции о беженцах, заключенного ровно год назад.
Į Turkiją grąžinami migrantai
© AFP / Scanpix

Соответствующий совместный доклад подготовиленный международным объединением организаций по борьбе с бедностью Oxfam, Международным комитетом спасения (IRC) и Норвежским советом по делам беженцев (NRC), был обнародован в пятницу, 17 марта.

Правозащитники пришли к выводу, что договор между ЕС и Турцией на практике приводит к "огромным человеческим страданиям". В частности, беженцы оказываются в "неприемлемых условиях для жизни" и не могут воспользоваться правом на справедливую процедуру подачи ходатайства об убежище, так как им не предоставляют необходимую юридическую помощь. В результате происходит "игра в рулетку с жизнями людей, особо нуждающихся в защите", подчеркнул глава греческого отделения IRC Панос Навроцидис.

"Пятно на коллективной совести"

Соглашением ЕС и Турции недовольна и международная правозащитная организация Amnesty International (AI). Директор AI в Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен назвал это документ "позорным пятном на коллективной совести Европы". На греческих островах беженцев "запирают в переполненных убогих жилых помещениях", убеждены правозащитники. В AI полагают, что беженцев "в нарушение международного права" высылают в Турцию, не давая им возможности даже подать в Греции ходатайство об убежище.

В соответствии с подписанным 18 марта 2016 года соглашением, всех беженцев, нелегально прибывших к берегам Греции из Турции морским путем, следует отправлять обратно. В то же время ЕС обязался принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории. Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро на нужды беженцев.

Deutsche Welle
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