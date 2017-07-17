Правозащитники: число погибших в Сирии уже превысило 330 000

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Deutsche Welle
понедельник, 17 июля 2017 г. 10:09
С начала гражданской войны в Сирии, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц. Об этом пишет Deutsche Welle.
Sirijoje padegti žmonių evakavimo autobusai
© Reuters / Scanpix

Как сообщила в воскресенье, 16 июля, базирующаяся в Лондоне организация, с 2011 до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 765 человек.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии. Информация организации, как правило, не может быть проверена из независимых источников.

Deutsche Welle
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