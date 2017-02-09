Правительство Румынии преодолело вотум недоверия

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Deutsche Welle
четверг, 9 февраля 2017 г. 11:17
Парламент Румынии не сумел отправить в отставку правительство страны. За вотум недоверия министрам проголосовал в среду, 8 февраля, 161 депутат, тогда как для смены правительства требовалась поддержка 232 парламентариев. За отставку выступили оппозиционные депутаты из Национал-либеральной партии и центристского "Союза за спасение Румынии".
Protestai Rumunijoje
© AFP / Scanpix

Фракция Социал-демократической партии премьер-министра Сорина Гриндяну и ее союзники, которые контролируют две трети парламента, воздержались от участия в голосовании, так что его исход был предсказуем.

"Надеюсь, что сегодня мы вернемся наконец к работе", — сказал Гриндяну депутатам еще до начала голосования. Одновременно он пообещал, что его правительство больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе без надлежащего всестороннего обсуждения".

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования правительственного декрета и ежедневно собирали сотни тысяч человек. Согласно документу, вызвавшему резкую критику, против коррумпированных чиновников, причинивших государству ущерб на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были возбуждаться уголовные дела. Правительство также намеревалось амнистировать заключенных, приговоренных к срокам лишения свободы до 5 лет по обвинениям в коррупции.

Как отмечали СМИ, это были самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. В результате 5 февраля правительство объявило, что отменит скандальный декрет.

Deutsche Welle
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