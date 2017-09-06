Кабинет министров в Кишиневе в среду, 6 сентября, одобрил отправку молдавских солдат на многонациональные маневры Rapid Trident-2017, которые пройдут 7 - 23 сентября на полигоне Яворов в Львовской области Украины.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип отметил, что Додон уже в шестой раз срывает участие молдавских военных в учениях за рубежом, и он не понимает аргументов президента.
"Нет логики в таких решениях. Молдова является и остается нейтральной, но это не означает, что не нужно участвовать в миротворческих операциях, повышать квалификацию военнослужащих. Никто не хочет иметь неподготовленную и слабую армию", - пояснил Филип.
Премьер также напомнил о том, что 80 процентов бюджета на подготовку молдавской армии предоставляется внешними партнерами по развитию, и все расходы по участию в маневрах на Украине покрываются за счет организаторов. По решению правительства в Кишиневе в учениях Rapid Trident-2017 примут участие 57 молдавских военных.
Накануне президент Додон запретил участие молдавских солдат в учениях на Украине. Он аргументировал это тем, что участие армии в подобных мероприятиях должно быть согласовано с верховным главнокомандующим, а этого сделано не было.
"Неприемлемо участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны", - написал Додон в Facebook.
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