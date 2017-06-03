Правительство Ирландии впервые возглавит открытый гей

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NEWSru.com
суббота, 3 июня 2017 г. 11:09
Новым лидером правящей партии Ирландии "Фине гэл" избран действующий министр социальной защиты, открытый гей и сын индийского мигранта Лео Варадкар. 13 июня парламент страны должен утвердить его на должность премьер-министра. Как отмечает DW, после этого Варадкар станет первым главой правительства Ирландии, открыто объявившим о своей гомосексуальности.
Leo Varadkaras
© AP/Scanpix

Кроме того, 38-летний политик станет также самым молодым ирландским премьером в истории и первым главой правительства индийского происхождения. Его отец иммигрировал в Ирландию в 1970-е годы.

На внутрипартийных выборах политик опередил министра жилищного строительства Саймона Коувени, набрав 60% голосов. Он заявил, что итоги голосования демонстрируют то, что Ирландия "лишена предрассудков".

Действующий премьер-министр Ирландии Энда Кенни 17 мая объявил об уходе с постов лидера "Фине гэл" и главы правительства страны.

DW отмечает, что гомосексуальность была декриминализована в Ирландии лишь в 1993 году. В 2011 году в стране вступил в силу закон, разрешающий однополым парам вступать в официальные гражданские партнерства.

На референдуме в мае 2015 года 62,1% ирландцев проголосовали за изменение конституции и легализацию однополых браков. Варадкар объявил о своей гомосексуальности накануне голосования.

NEWSru.com
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