Правительство Ирландии впервые возглавит открытый гей

Новым лидером правящей партии Ирландии "Фине гэл" избран действующий министр социальной защиты, открытый гей и сын индийского мигранта Лео Варадкар. 13 июня парламент страны должен утвердить его на должность премьер-министра. Как отмечает DW, после этого Варадкар станет первым главой правительства Ирландии, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Кроме того, 38-летний политик станет также самым молодым ирландским премьером в истории и первым главой правительства индийского происхождения. Его отец иммигрировал в Ирландию в 1970-е годы.

На внутрипартийных выборах политик опередил министра жилищного строительства Саймона Коувени, набрав 60% голосов. Он заявил, что итоги голосования демонстрируют то, что Ирландия "лишена предрассудков".

Действующий премьер-министр Ирландии Энда Кенни 17 мая объявил об уходе с постов лидера "Фине гэл" и главы правительства страны.

DW отмечает, что гомосексуальность была декриминализована в Ирландии лишь в 1993 году. В 2011 году в стране вступил в силу закон, разрешающий однополым парам вступать в официальные гражданские партнерства.

На референдуме в мае 2015 года 62,1% ирландцев проголосовали за изменение конституции и легализацию однополых браков. Варадкар объявил о своей гомосексуальности накануне голосования.