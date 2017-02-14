Правительство Британии отклонило петицию об отмене визита Трампа

В правительстве заявили, что уважают взгляды, изложенные в петиции, но все равно ждут Трампа в Великобритании.

Петицию подписали более 1,8 млн человек. В ней говорится, что визит Трампа поставит королеву Елизавету II в неловкое положение.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским.

При этом петиция не исключат рабочего визита Трампа в страну без встречи с членами королевской семьи.

Ранее была также запущена петиция, которая призывает организовать государственный визит Трампа, ее подписали 309 тысяч человек.

По мнению авторов петиции, для Великобритании важны отношения с США. Обе петиции будут рассмотрены 20 февраля Палатой общин британского парламента.

Правительство обязано отвечать на все петиции, которые размещены на официальном сайте и которые подписали более 10 тысяч человек.

Трампа пригласила посетить Великобританию премьер-министр страны Тереза Мэй во время своего визита в США.

Представители британского правительства неоднократно заявляли, что не намерены отменять государственный визит Трампа и приглашение его на встречу с королевой.