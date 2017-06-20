Пожар в Лондоне: погорельцам выделяют деньги и жилье

По данным специально учрежденной Группы реагирования Гренфелл (GRT), на понедельник деньги получили уже 180 семей, непосредственно пострадавших от пожара.

Сотрудники GRT, в задачу которых входит организация помощи погорельцам, сообщили также о расселении 78 семей: все они получили временное жилье в том же районе.

В понедельник также были опознаны еще пять жертв пожара, в ходе которого, по последним имеющимся данным, погибло 79 человек.

По информации системы здравоохранения Великобритании в больницах по-прежнему находятся 17 человек, пострадавших при пожаре, из них девять - в критическом состоянии.

На данный момент для лишившихся крова жителей Гренфелл-тауэр уже выделено 126 гостиничных номеров.

GRT, к работе которой подключены местные и региональные власти, правительство, Британское отделение Красного Креста, полиция Большого Лондона и пожарная служба столицы, в своем заявлении подчеркнула, что полностью разделяет желание жителей сгоревшего здания быть расселенными поблизости от старого места жительства.

"В настоящее время ведется работа по определению жилищных нужд всех проживавших в Гренфелл-тауэр семей с целью поиска подходящего жилья в Кенсингтоне и Челси и соседних районах", - говорится далее в заявлении GRT.

Правительство обязалось выделить по 5,5 тыс. фунтов стерлингов всем, кто лишился крова.

Каждая семья получит по меньшей мере 500 фунтов наличными и еще 5 тыс. из общего фонда размером в 5 млн фунтов, учрежденного в прошлую пятницу, будут перечислены на банковский счет пострадавших.

Из экстренного фонда планируется также оплачивать:

Размещение во временном жилье

Расходы на похороны

Услуги юристов тем жителям, которые намерены участвовать в общественном расследовании причин пожара

Дополнительные 1,5 млн фунтов на психологическую помощь спасателям

Между тем, как стало известно Би-би-си, правительственных чиновников предупреждали о том, что действующие правила пожарной безопасности на самом деле не гарантируют безопасность людей.

В письмах, попавших в распоряжение программы Би-би-си Panorama, эксперты еще несколько лет назад предупреждали о риске, который грозит жителям домов, подобных Гренфелл-тауэр.

В министерстве по делам общин и местного самоуправления, куда приходили эти письма, сообщили, что работа по совершенствованию правил и улучшению пожарной безопасности к моменту пожара уже велась.

"Катастрофа"

Полиция вновь предупредила, что число жертв пожара в 24-этажной башне пока не окончательное и по мере разбора завалов может измениться.

По словам главы лондонской полиции Стюарта Канди, сейчас главная задача заключается в том, чтобы опознать людей, погибших при пожаре в здании, и как можно быстрее эвакуировать их останки.

При этом Канди предупредил, что идентифицировать всех до единого погибших сразу вряд ли удастся, и на эту работу могут уйти месяцы.

"Это очень болезненный период для пострадавших семей, - подчеркнул он. - И описать масштабы катастрофы, причиненной пожаром, крайне трудно".

Коммандер Канди также сказал, что в здании могли быть люди, о присутствии которых никто не знал, но могут быть и такие, кто числится пропавшим без вести, но на самом деле мог спастись при пожаре.

Он призвал таких людей сообщить о себе властям.

Служба столичной полиции пообещала также провести полномасштабное расследование причин пожара, в ходе которого особое внимание будет уделено конструкции самого здания, недавнему ремонту, тому, как содержались и обслуживались квартиры, и мерам пожарной безопасности.

"Я хотел бы заверить всех, что мы исследуем все возможные нарушения закона, совершенные в данном случае отдельными лицами или организациями", - сказал Канди. - В случае выявления уголовно наказуемых деяний, я приложу все усилмя к тому, чтобы виновные были привлечены к ответственности".