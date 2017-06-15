Пожар в Гренфелл-тауэр: десятки числятся пропавшими без вести

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bbcrussian.com
четверг, 15 июня 2017 г. 18:50
Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей.
Gaisras Londono dangoraižyje
© AFP / Scanpix

По официальным данным, при пожаре в лондонском Гренфелл-тауэр погибли 12 человек, однако в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. В больницах находятся более 70 пострадавших.

Пожар еще до конца не ликвидирован. Пожарные продолжают тушить возгорания в различных частях здания. По последним данным, спасатели добрались до верхнего этажа 24-этажного здания, однако у них еще не было возможности осмотреть все помещения в поисках пострадавших в результате пожара.

Для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне собрано уже более миллиона фунтов через краудфандинговые платформы и с помощью СМИ.

Основная часть денег собрана через краудфангдинговую платформу JustGiving. На утро четверга две петиции на сайте собрали в общей сложности 726 000 фунтов (более 900 000 долларов).

Также более 438 000 фунтов (557 000 долларов) собрано в ходе кампании, запущенной газетой London Evening Standard. Еще около 89 000 фунтов (113 000 долларов) собрано через платформу GoFundMe.

По словам авторов петиций, деньги будут использованы для помощи тем, чьи квартиры были уничтожены огнем, и людям, потерявшим в пожаре близких.

Пожар в в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

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