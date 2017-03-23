Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Харьковом: власти говорят о диверсии

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УНИАН
четверг, 23 марта 2017 г. 09:48
На Харьковщине вблизи г. Балаклея на военном складе ночью 23 марта начали взрываться боеприпасы, проводится эвакуация населения из зоны возможного поражения, сообщает агентство "УНИАН".
© Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее фото: twitter.com

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

"По результатам следственных действий следственно-прокурорской группы военной прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области, которые находятся на месте события, в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 46 мин на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), который привел к детонации боеприпасов", - написал он на своей странице в Facebook.

Общая площадь арсенала - 368 га и 138 тысяч тонн боеприпасов. От места детонации путем установки блокировки организована условная 7-километровая граница зоны опасности разлета боеприпасов.

Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются, передает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Развернут координационный штаб тушения пожара. Задействована специальная техника и пожарные подразделения Вооруженных Сил Украины, на место происшествия направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, свыше 20 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, сформирована колонна специальной техники для обеспечения ликвидации пожара и оказания всесторонней помощи местным жителям. Открыто 2 эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе.

Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения. "Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - заявили в Генштабе.

УНИАН
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