Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия

Deutsche Welle
среда, 21 июня 2017 г. 11:29
Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.
© AP / Scanpix

Процесс разоружения проходит под контролем миссии ООН в Колумбии. По плану должен был завершиться еще 29 мая, теперь его срок продлен до 27 июня. Разоружение идет в специальных зонах на территории Колумбии, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни.

В результате вооруженного конфликта в Колумбии между левыми повстанцами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн - были вынуждены покинуть родные места.

Правительство Колумбии и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране. Переговорный процесс длился почти четыре года.

Deutsche Welle
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Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
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