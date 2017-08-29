Как пишет агентство, по словам эксперта компании Enki Research Чака Уотсона, наводнения, пришедшие вслед за "Харви", могут обойтись США примерно в 30 миллиардов долларов, в том числе средства надо будет потратить на восстановление энергосистемы, использование необходимой рабочей силы и транспорта.

В минувшую пятницу телеканал CNN приводил данные исследовательской компании CoreLogic, согласно которым ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Харви", может составить около 39,6 млрд долларов. Прогнозы делались для третьей категории силы. Между тем этот показатель с субботы вырос до четвертой категории, снизившись затем до первой.

При этом на восстановление Хьюстона и окрестностей отводилось 20 миллиардов долларов. Накануне стало известно, что самый большой город штата ушел под воду. Как предупреждают синоптики, Техас ждет еще несколько дней сильнейших ливней, которые могут привести к серьезным наводнениям.

Отмечается также, что большая часть причиненного "Харви" ущерба не будет компенсирована выплатами страховых компаний — выплаты покроют всего 27% убытков.

Ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. В результате три человека погибли. Более 300 тысяч местных жителей остались без электричества, разрушения получили сотни зданий. В штате был введен режим стихийного бедствия. Работу приостановил ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране. В общей сложности от урагана пострадали около 6,8 млн человек.



На ликвидацию ущерба могут уйти годы

На ликвидацию ущерба, нанесенного Техасу ураганом "Харви", могут уйти годы. Об этом, как сообщает ABC News, заявил губернатор штата Грегг Эббот. Он отметил, что в настоящее время основные усилия властей штата сосредоточены на организации эвакуации людей из затопленных районов.

По оценкам метеорологов, на протяжении 24 часов в районе Хьюстона выпало 600 миллиметров осадков. Как передает ТАСС, примерно такое же количество осадков ожидается в ближайшие 4-5 дней, пока "Харви" будет продолжать влиять на погоду на востоке Техаса.

Около 30 тысяч человек могут быть эвакуированы из окрестностей Хьюстона. Об этом сообщил в понедельник глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) Уильям Брок Лонг. По расчетам ведомства, около 450 тысяч человек, вероятно, обратятся за помощью к федеральным властям в связи с нанесенным им ущербом в результате удара стихии.



Режим ЧС объявлен в Луизиане

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана "Харви", передает The Washington Post. Накануне губернатор штата Джон Эдвардс обратился к главе государства с предложением объявить в Луизиане режим ЧС, сославшись на предупреждение Национальной метеорологической службы о том, что наводнения могут представлять серьезную опасность для жизни и имущества граждан штата.

"Харви" стал самым мощный ураганом в США с 2005 года, когда по побережью штата Луизиана ударил ураган "Катрина". Пресса отмечает, что последствия "Харви" уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов.