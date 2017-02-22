Постпред США при ООН: Россия — самый опасный вызов безопасности в Европе

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Deutsche Welle
среда, 22 февраля 2017 г. 14:02
США и Евросоюз сохранят санкции до тех пор, пока Москва не выполнит обязательства в рамках минских договоренностей и не вернет контроль над Крымом Украине, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Попытки России дестабилизировать Украину и нарушить ее суверенитет и территориальную целостность являются одним из наиболее опасных вызовов, с которыми сталкивается Европа, заявила Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном конфликтам в Европе.

"Более трех лет назад украинцы вышли на улицы с протестами против политических преследований и коррупции, и они смогли создать новую Украину. Однако Россия попыталась предотвратить те изменения, которых требовал народ Украины", — сказала постпред США при ООН.

По ее словам, Россия оккупировала Крым и аннексировала этот украинский регион, также Москва организовала, вооружила и финансировала сепаратистские силы на востоке Украины, что "привело к разрушительному бессмысленному конфликту, унесшему десять тысяч жизней".

Хейли заявила, что недавнее признание Россией "наскоро изготовленных" паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало "новым ударом по мирному урегулированию на востоке Украины".

При этом она подчеркнула, что попытки Соединенных Штатов наладить взаимодействие с Москвой не должны негативно отразиться на связях с Брюсселем. "Более тесное сотрудничество с Россией не должно осуществляться в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников", — подчеркнула она.

По словам американского постпреда, отношения между США и Евросоюзом — "глубокие и долгосрочные", и "случайные политические разногласия" не должны послужить основой для неправильных интерпретаций.

По ее мнению, укрепление сотрудничества с Россией не может осуществляться за счет безопасности "европейских друзей и союзников" Вашингтона. Она призвала "уважать суверенитет Украины и ее территориальную целостность, полностью выполнить обязательства по минским соглашениям и прекратить оккупацию Крыма".

Никки Хейли отметила, что США и Евросоюз сохранят санкции до тех пор, пока Москва не выполнит обязательства в рамках минских договоренностей. По ее словам, санкции, которые связаны с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

Представитель США заявила о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно-признанных границах. Она сообщила, что Вашингтон поддерживает урегулирование Приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии и предоставления специального статуса Приднестровью.

Deutsche Welle
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