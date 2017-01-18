Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка

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bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 12:15
Агрессивные действия России подрывают мировой порядок, заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.
© AP/Scanpix

В своей последней речи на посту постпреда Пауэр назвала Россию основным вызовом, который сейчас стоит перед Соединенными Штатами.

По ее словам, агрессивные и деструктивные действия России угрожают американским ценностям, безопасности и процветанию страны. Все это, по ее мнению, тесно связано с сохранением международного порядка, который пытается ослабить Россия.

В качестве примера деструктивных действий Москвы Пауэр привела действия России на Украине, поддержку сирийского правительства, а также попытки вмешаться вход выборов США и других странах.

По словам Пауэр, Россия использование стратегию "отрицания и лжи", чтобы избежать ответственности за свои действия.

Пауэр призвала сохранить санкции, введенные против России, а также укрепить НАТО - альянс недавно критиковал избранный президент США Дональд Трамп.

Она заявила, что США и Россия должны контактировать друг с другом, но при этом не стоит забывать о действиях России. Она призвала не позволить "стереть историю".

Пауэр также раскритиковала Трампа за недоверие к анализу влияния России на ход избирательной кампании в США, проведенному американской разведкой.

Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Трамп в интервью британской газете Times на этой неделе заявил, что готов предложить России снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Затем советник Трампа взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью ТАСС в Давосе раскритиковал санкции и заявил, что России и США надо сесть за стол переговоров. Он надеется, что в ближайший год отношения между странами нормализуются.

Президент США Барак Обама 14 января, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, продлил еще на год санкции, введенные против России.

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