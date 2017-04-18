Постпред США при ООН обеспокоена судьбой чеченских геев

"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации", - говорится в заявлении Хейли, опубликованном на сайте представительства США в ООН.

"Если это правда, то это нарушение прав человека нельзя игнорировать. Власти Чечни должны немедленно расследовать эти обвинения, привлечь причастных к ответственности и предпринять меры для предотвращения новых нарушений", - гласит текст заявления.

Хейли также напомнила, что в ближайшие сутки в Совбезе ООН состоится первое в истории заседание, посвященное соблюдению прав человека в условиях международных конфликтов.

Ни МИД России, ни миссия России при ООН пока никак не комментировали заявления Хейли.

1 апреля "Новая газета" опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным газеты, по меньшей мере троих задержанных уже нет в живых.

Власти Чечни назвали публикацию "абсолютной ложью" и потребовали извинений от руководства "Новой газеты". А муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пообещал журналистам "Новой" "возмездие Аллаха". Издание заявило об угрозах и потребовало их расследовать. Следственный комитет начал проверку по этому поводу.