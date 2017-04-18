Постпред США при ООН обеспокоена судьбой чеченских геев

 (26)
bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 07:49
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила озабоченность ситуацией с правами геев в Чечне.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации", - говорится в заявлении Хейли, опубликованном на сайте представительства США в ООН.

"Если это правда, то это нарушение прав человека нельзя игнорировать. Власти Чечни должны немедленно расследовать эти обвинения, привлечь причастных к ответственности и предпринять меры для предотвращения новых нарушений", - гласит текст заявления.

Хейли также напомнила, что в ближайшие сутки в Совбезе ООН состоится первое в истории заседание, посвященное соблюдению прав человека в условиях международных конфликтов.

Ни МИД России, ни миссия России при ООН пока никак не комментировали заявления Хейли.

1 апреля "Новая газета" опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным газеты, по меньшей мере троих задержанных уже нет в живых.

Власти Чечни назвали публикацию "абсолютной ложью" и потребовали извинений от руководства "Новой газеты". А муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пообещал журналистам "Новой" "возмездие Аллаха". Издание заявило об угрозах и потребовало их расследовать. Следственный комитет начал проверку по этому поводу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме (6)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий.

Лидеров "нормандской четверки" беспокоят угрозы в адрес миссии ОБСЕ (4)

OSCE
Путин, Меркель, Порошенко и Олланд призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Они также высказались о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эрдоган в ответ на отчет ОБСЕ: знайте своё место (14)

R. T. Erdoganas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.

Постпред США при ООН обеспокоена судьбой чеченских геев (26)

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила озабоченность ситуацией с правами геев в Чечне.

Google пошел на мировую с ФАС и выплатит штраф в $6,75 млн

Google
Федеральная антимонопольная служба и интернет-гигант Google заключили мировое соглашение, поставив тем самым точку в судебных разбирательствах о злоупотреблении доминирующем положении Google на разрабатываемой им мобильной платформе Android.
Facebook друзья
Rambler's Top100