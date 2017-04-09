Постпред США при ООН назвала свержение Асада приоритетом

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 10:28
Никки Хейли заявила, что в Сирии должна произойти смена власти. Дональд Трамп намерен соизмерять свои действия в Сирии с реакцией мировой общественности.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Правительство Дональда Трампа после недавней ракетной атаки на сирийский аэродром намерено продолжить усилия по свержению Башара Асада. В стране, раздираемой гражданской войной, должна произойти смена власти, заявила в воскресенье, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CNN.

Дипломат заверила в готовности президента при необходимости "сделать нечто большее" для свержения режима Асада. "Мы не видим мирной Сирии при Асаде", - указала она. Другими приоритетными целями сирийской политики США она назвала борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и нейтрализацию влияния на Дамаск со стороны Ирана. Хейли заверила, что глава Белого дома намерен соразмерять свои дальнейшие действия с реакцией на происходящее мировой общественности и сторон сирийского конфликта.

Заявление постпреда США в ООН Никки Хейли прозвучало в один день с интервью телеканалу CBS госсекретаря США. Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом действий США в Сирии является борьба с "Исламским государством". Только тогда, по его мнению, можно будет ставить вопрос о стабилизации ситуации в стране.

Deutsche Welle
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