Постпред США при ООН назвала Россию "нянькой сирийского режима"

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Deutsche Welle
суббота, 25 февраля 2017 г. 12:39
Никки Хейли раскритиковала Москву за намерение наложить вето на резолюцию против Дамаска за использование им химоружия.
Nikki Haley
© AFP/Scanpix

Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 24 февраля, подвергла острой критике Москву за намерение наложить вето на проект резолюции, предусматривающий санкции в отношении официального Дамаска за атаки с применением химического оружия.

"Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?" - заявила она.

Ранее заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Питер Уилсон сообщил журналистам, что США, Франция и Великобритания "очень тесно работали" над текстом соответствующей резолюции и хотят вынести ее на голосование "в ближайшие дни".

Москва хочет заветировать проект документа

В ответ заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков предупредил, что Москва наложит вето на проект документа. Сафронков, в частности, высказал мнение, что расследование обстоятельств применения правительственными войсками химоружия в Сирии - необъективно и не является независимым.

На заседании Совбеза ООН в августе 2016 года российская сторона уже заявляла о своих сомнениях в истинности выводов следственной комиссии всемирной организации, подтвердившей факты применения в Сирии химоружия режимом Асада.

Deutsche Welle
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