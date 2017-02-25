Постпред США при ООН назвала Россию "нянькой сирийского режима"

Никки Хейли раскритиковала Москву за намерение наложить вето на резолюцию против Дамаска за использование им химоружия.

Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 24 февраля, подвергла острой критике Москву за намерение наложить вето на проект резолюции, предусматривающий санкции в отношении официального Дамаска за атаки с применением химического оружия.

"Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?" - заявила она.

Ранее заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Питер Уилсон сообщил журналистам, что США, Франция и Великобритания "очень тесно работали" над текстом соответствующей резолюции и хотят вынести ее на голосование "в ближайшие дни".

Москва хочет заветировать проект документа

В ответ заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков предупредил, что Москва наложит вето на проект документа. Сафронков, в частности, высказал мнение, что расследование обстоятельств применения правительственными войсками химоружия в Сирии - необъективно и не является независимым.

На заседании Совбеза ООН в августе 2016 года российская сторона уже заявляла о своих сомнениях в истинности выводов следственной комиссии всемирной организации, подтвердившей факты применения в Сирии химоружия режимом Асада.