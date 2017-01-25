Пост представителя США при ООН заняла экс-губернатор Южной Каролины

За кандидатуру Никки Хейли проголосовали 96 сенаторов, против высказались четверо. Политологи отмечают, что новый постпред при ООН не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.

Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Сенат США утвердил ее кандидатуру во вторник, 24 января. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против - 4.

Хейли родилась в Южной Каролине в семье иммигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором.

Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.

Обозреватели отмечают, что республиканка не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.