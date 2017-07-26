Посол Латвии в России: Отношения между странами весьма плохие, но я делала, что могла

Посол Латвии в России Астра Курме, которая в результате ротации покинет нынешний пост (она занимала его с 2013 года), в интервью передаче "Панорама" Латвийского телевидения рассказала, что делала все возможное, чтобы отношения двух стран не ухудшились еще больше.

"Отношения уже весьма плохие… Международная ситуация тоже весьма сложная. Контрасты в наших политических мнениях настолько радикальны…", — рассказала Курме.

Посол также отметила, что много времени проводила в поездках по различным регионам России, чтобы минимизировать "эффект телевизора о злом Западе".

При этом дипломат отметила, что россияне "думают о Латвии намного лучше, чем нам иногда кажется". Она признала, что время от времени на российском телевидении появляются сюжеты о Латвии, "но не настолько часто, чтобы создать серьезный фон".

В результате ротации Курме будет назначена послом Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах.