Посол Латвии в НАТО: успехи стран Балтии раздражают Россию

Успехи стран Балтии раздражают Россию, однако настороженность между соседями никому не нужна. При этом присутствие войск НАТО не только позитивно влияет на безопасность в регионе, но и экономически выгодно для Латвии.

В этом убежден посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш, который пришел на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В НАТО Латвия вступила в 2004 году во многом, благодаря стараниям Индулиса Берзиньша, бывшего министром иностранных дел с 1998 по 2002 год. Сегодня Берзиньш — посол Латвии в НАТО. Четыре раза в неделю он участвует в неформальных и формальных заседаниях Евроатлантического совета, где все страны представлены на уровне послов НАТО.

Время от времени проходит также Совет НАТО — Россия, на который является российский посол. Так что диалог c Россией, по мнению Берзиньша, есть, и тона его повышенным не назовешь — работают профессионалы. Если же случаются какие-то спонтанные высказывания, то каждый посол может отреагировать, подняв два пальца вверх, тогда сразу дают слово. Берзиньш пользовался этой опцией трижды. Он признает, что, хотя общие темы у НАТО и России есть (например, позиция по Афганистану, который не хотят сдать террористам), после событий на Украине реального ежедневного сотрудничества нет.

Про исполнение рождественской мечты с "готовностью стрелять". На рождественской елке НАТО я сказал, что если бы год назад Дед Мороз спросил меня, что я хочу получить от Варшавского саммита НАТО, я бы даже не набрался наглости просить то, что мы в итоге получили: размещение в Латвии на ротационной основе достаточного количества войск других стран НАТО.

При этом никто в здравом уме не может утверждать, что эти войска (тысяча солдат) — для атаки России. Это то, что называется ready to shoot — если нужно, то готовы стрелять. Думаю, это основной сдерживающий фактор на случай, если бы кто-то придумал что-то сделать Латвии — в гибридном или реальном варианте… И эти войска уже реально приехали, прилетели и приплыли. На их инаугурации присутствовал сам генсек НАТО.

Про позицию Трампа по "пятому пункту" (в случае нападения на одну страну НАТО, ей помогают все). В отношении НАТО и "пятого пункта" он поначалу молчал, хотя все ждали. Когда президент Румынии поехал в Вашингтон, и главы государств вышли к прессе, Трамп четко сказал: пятый пункт — основа НАТО, Америка готова выполнять обязательства. Позже во время визита в Польшу Трамп подтвердил, что США будут оборонять другие страны НАТО, если те не смогут сами. Что особенно приятно, впервые в истории, больше половины американцев высказались за то, что если надо, то будут защищать Балтийские страны с оружием в руках.

Про то, не переполнена ли Латвия гранатами. Сейчас гранат достаточно. Все же надо понимать, что наш сосед Россия тоже имеет право заботиться о своей безопасности. Если гранат и тех, кто их сможет бросать, будет с перебором — это будет настораживать. А зачем нам настороженная Россия? Сейчас же никто в здравом уме не может сказать, что страны Балтии угрожают.

Про то, почему Россию раздражают страны Балтии. Думаю, Россию раздражает сам факт успешного существования Балтийских стран. Это плохой пример, что три страны, которые были оккупированы и вошли в состав СССР, смогли влиться в западноевропейские организации и довольно успешно существовать как национальные государства.

Про то, почему жители многих стран НАТО больше симпатизируют Путину, чем Трампу. Может, тут срабатывают и исторические симпатии. А может — то, что Трамп еще сравнительно новый человек, и его манера вести внешнюю политику сильно отличается от предыдущих президентов.

Про газовый "Северный поток-2". Латвия заинтересована в том, чтобы было больше разных предложений по продаже газа. Как только литовцы стали получать сжиженный газ из США, цены на газ сразу упали ниже российских. Позиция Латвии, что "Северный поток-2" — политический проект, который строится не для кого-то, а против кого-то. Против Украины, чтобы обходить ее. Нам это не нравится. В то же время мы заинтересованы в хороших отношениях в Россией, в том числе и по покупке газа, если его предложат по низкой цене.

Про успехи борьбы рижского центра Stratcom с пропагандой. Итоги подводить рано, но те материалы, которые они подготовили для НАТО, очень хороши.

Про гибридные угрозы. Это очень серьезный новый подход к ведению войны. Война — это не обязательно "пуля дура, а штык молодец", как говорил Суворов. Если ты добьешься, что государство, которое ты хочешь подчинить (не обязательно физически) своим интересам, не функционирует хорошо, ты выполнил главную задачу гибридной войны. Если народ не любит свою страну, относится к ней, как к мачехе, если экономика буксует и все плохо, и об этом очень успешно докладывает телевидение заинтересованных стран, то можно добиться очень хороших для той страны результатов, даже не используя оружие. Исследованием такой угрозы занимается центр Stratcom.

Про численность войск на учениях "Запад-2017". Большое число военных, возникшее в западной прессе (до 100 000) — это подсчеты по числу вагонов, которое запросило Минобороны России. Сама Россия называет число 13 000, потому что это сакральное число. Если солдат больше, то надо приглашать представителей ОБСЕ. А если ты берешь 100 000 солдат, разрубаешь это (войско) на маленькие кусочки и говоришь, что в один день участвуют не больше 10 000, в другой день — другие 10 000, то и приглашать никого не потребуется.

Про опасность учений "Запад-2017". Подобные учения могут быть использованы для концентрации сил на границе: идут учения, а привозятся реальные войска, которым в конце маневров ставят реальные задачи, то есть происходит скрытая передислокация войск для последующего нападения. Я слышал, что даже представители Беларуси волнуются по поводу этих учений: мол, россияне приедут, а сколько их уедет? Но именно в этот раз у НАТО нет никакой информации, что нечто страшное может произойти. Тем более что Беларусь, а затем и Россия пригласили наших наблюдателей. Мы это только приветствуем — это лишь повышает уровень доверия.

Про международные отношения. Если в этом супе чего и не хватает (как говорил Геннадий Хазанов), то это — взаимного доверия. Например, Северная Корея говорит: смотрите, Украина отказалась от ядерного оружия, и вот, что вышло — Крым отобрали. Все же земной шар очень маленький. То, что из этого общего котла каждый старается оттянуть картошку с мясом в свою сторону — это вполне понятно.

Про опасность Северной Кореи. Если, не дай бог, Северная Корея осуществит атаку на США, то Америка имеет право требовать от других стран НАТО выполнения пятого пункта. Тогда послы будут собираться и решать, какая страна в каких мероприятиях и как участвует… К сожалению, мы очень близки к тому, что будем жить на одной Земле с еще одной ядерной державой. Очень надеюсь, что у лидеров хватит ума не начинать военные действия — погибнет очень много людей. Даже простая артиллерия, которая размещена на границе с Южной Кореей, может так ударить по десятимиллионному Сеулу…

Про ведущую нацию НАТО в Латвии. В НАТО есть понятие Framework Nation (ведущая нация, которая отвечает за безопасность в конкретной стране). Для Латвии это Канада, для эстонцев — Великобритания, для литовцев — Германия, для поляков — США. Но американцы участвуют и во всех других странах — уже на двустороннем уровне.

Про 2% от ВВП на оборону. Сейчас на остановках висят плакаты, сколько и на что тратит наше государство. На оборону с 1 евро уходит 4,9 евроцентов — это не так уж много. В эти деньги входят и содержание армии, и все мероприятия для НАТО, которые Латвия организовывает, и участие представителей Латвии в международных миссиях. Это не только патроны и гранаты — это также инфраструктура, казармы и даже магазины, то есть дополнительная работа, которую получают наши строители. В эту инфраструктуру вкладываем деньги не только мы, как принимающая войска сдерживания host nation, но и другие нации, в том числе — канадцы и американцы. Если говорить цинично, нам это экономически выгодно.

Про то, как немцы боятся своей тени. Греция и Польша уже выделяют 2% на оборону. А вот Германия — нет. Для них 2% — это очень большие деньги, которые сложно выделить, особенно сейчас, во время предвыборной кампании. Скажем, социал-демократы упирают на то, что "не надо слушать Трампа, зачем так много отдавать на оборону". Думаю, это неправильно и связано с тем что немцы все время, как будто, боялись своей тени — страшной тени фашизма и второй мировой… Но как раз сейчас Германия могла бы играть гораздо большую роль в обеспечении безопасности.

С другой стороны, то, что Германия взяла на себя роль "ведущей нации" в Литве, это хороший сигнал России. Многие россияне думали, что американцы враждебно настроены к России, а немцы — такие дружественные… Так немцы дали понять, что страны НАТО едины, даже если кажутся более дружественными России, которую после Украины все же воспринимают как возможного агрессора.

Про 16% жителей Латвии, которые против НАТО. Это нормально — мы же демократическая страна. Нашему президенту тоже не нужна поддержка 84% жителей. И совершенно нет задачи заставить всех думать одинаково.

Про возможность вступления Украины в НАТО. Это зависит от Украины. Она должна быть демократическим государством, а это не только выборные органы власти. Там есть некоторые проблемы с коррупцией, что они сами признают. НАТО должно быть уверено, что, принимая нового члена, оно становится мощнее. А брать нового члена, только чтобы его защищать… Мы же не детский сад.

Про реальность новой Холодной войны. Наверное, в одну реку дважды вступить нельзя. Такой Холодной войны, которая была между СССР и Западом в 70-80-е нет и, надеюсь, не будет. Но противостояние есть. Есть разное понимание того, что происходит. Например, Крым, который не признала даже Беларусь. Наши позиции с Россией часто противоположные, но мы говорим между собой.