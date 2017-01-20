Последний звонок президента Обамы был адресован Меркель

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bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 12:15
В последний рабочий день на посту президента США Барак Обама вместе с спуругой Мишель созвонился с Ангелой Меркель и ее мужем Йоахимом Зауэром, чтобы поблагодарить их за дружбу и поддержку.
B. Obama ir A. Merkel
© AP/Scanpix nuotr.

Свой последний звонок в должности президента США Барак Обама сделал на номер канцлера Германии Ангелы Меркель.

В последний полный день своего президентства уходящий глава американского государства выразил ей благодарность за дружбу и усилия по углублению отношений между Германией и США, а также за ее лидерство на международной арене, сказано в сообщении Белого дома от 19 января.

Обама назвал Меркель самым непоколебимым и надежным международным партнером, который был у него как у президента в течение восьми лет.

Лидеры сошлись во мнении, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, а также между США и ЕС является необходимым условием для устойчивых трансатлантических отношений, основанного на правилах международного сообщества и защиты общих ценностей.

Обама поговорил и с мужем Меркель Йоахимом Зауэром, которого также поблагодарил за его усилия и поддержку. Первая леди Мишель Обама тоже присоединилась к разговору.

В пятницу, 20 января, на пост президента США заступает Дональд Трамп.

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Последний звонок президента Обамы был адресован Меркель (25)

B. Obama ir A. Merkel
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