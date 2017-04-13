После Пасхи Латвия соберет на учения 1200 военных из стран НАТО

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rus.DELFI.lv
четверг, 13 апреля 2017 г. 15:04
С 17 по 30 апреля на Адажском полигоне Латвии и прилегающей к нему территории проводятся международные военные учения Summer Shield XIV, в которых примут участие более 1200 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Латвии.
German troops
© Reuters/Scanpix

В ежегодных международных учениях будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1300 военнослужащих.

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