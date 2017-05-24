После Манчестера: безопасность британцев берет на себя армия

При этом солдаты не берут на себя функцию вооруженной полиции, а лишь помогают стражам порядка нести службу.

Операция Temperer

По словам Терезы Мэй, руководство полиции само сможет решать, где лучше задействовать военных, хотя, скорее всего, их привлекут к охране туристических достопримечательностей, аэропортов и других важных транспортных узлов, а также крупных спортивных мероприятий.

В частности, им, скорее всего, предстоит обеспечить безопасность финала Кубка Англии на стадионе "Уэмбли". Этот матч, который состоится в выходные, потенциально может привлечь внимание злоумышленников.

Другие подразделения будут скрытно размещены в разных районах страны. Они будут находиться в состоянии повышенной боеготовности на случай возможных скоординированных нападений с применением огнестрельного оружия.

Такое уже было в 1980 году, когда в соответствии со сходным планом взаимодействия с армией полиция обратилась к спецназу SAS с просьбой помочь в штурме иранского посольства в Лондоне, захваченного террористами.

Одной из причин обратиться тогда к военным послужило то, что возможности вооруженной полиции были куда ниже, чем сегодня.

В настоящее время в полиции служит намного больше офицеров, которые прошли специальную подготовку по обращению с огнестрельным оружием благодаря дополнительным фондам, выделенным правительством на волне роста угрозы со стороны исламских экстремистов.

"В целях предосторожности"

Решение повысить уровень угрозы с "серьезного" до "критического" было принято по рекомендации независимой комиссии впервые с июня 2007 года, и поводом для этого послужило нападение смертника в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.

"Это значит, что по ее [комиссии] оценке, новое нападение не просто очень вероятно, но, может быть, неизбежно", - заявила Тереза Мэй после встречи с представителями правительственного антикризисного комитета на Даунинг стрит.

По словам Терезы Мэй, не исключено, что к взрыву в Манчестере причастен более широкий круг лиц, и именно эти опасения заставили власти задействовать армию за две с небольшим недели до всеобщих выборов в стране.

"Вооруженных офицеров полиции, которые несут охрану ключевых объектов, заменят военнослужащие, - сказала она. - вы также сможете заметить военных на некоторых мероприятиях, таких как концерты и спортивные матчи".

В свою очередь глава контртеррористических операций Британии Марк Роули подчеркнул, что все эти мероприятия состоятся только в случае, если их безопасность будет гарантирована, а что касается повышения уровня угрозы, то это было сделано "в целях предосторожности", поскольку в ходе расследования событий в Манчестере полиция пока не установила полную картину случившегося.

Уровень угрозы в прошлом поднимался до критического всего дважды. Сначала в 2006 году, когда был раскрыт заговор с целью взорвать несколько трансатлантических рейсов, на борт которых планировалось пронести взрывчатую жидкость. А через год уровень снова поднимали на фоне неудавшейся попытки взорвать баллоны с газом рядом со зданием паба в центре Лондона и нападением в аэропорту Глазго, где тоже фигурировали газовые баллоны.

В обоих случаях уровень был понижен через несколько дней, однако, по словам Терезы Мэй, на этот раз он может продержаться несколько недель.