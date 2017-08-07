После Brexit бюджет ЕС ежегодно лишится 10-12 миллиардов евро

NEWSru.com
понедельник, 7 августа 2017 г. 08:06
После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет ЕС будет ежегодно недосчитываться 10-12 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. По его словам, в подобных условиях блоку придется принимать более жесткие меры экономии.
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"В долгосрочной перспективе из-за Brexit в бюджете ЕС будет недоставать от десяти до 12 миллиардов евро в год. Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов", - цитирует Эттингера РИА "Новости".

Напомним, накануне газета The Telegraph узнала о готовности британского правительства заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства в связи с выходом из ЕС.

"Мы знаем, что их позиция - это 60 миллиардов евро, но в действительности нижней предел находится на уровне 50 миллиардов. У нас он ближе к 30, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро", - отмечал источник газеты, близкий к властям Королевства.

При этом журналисты предположили, что столь внушительные размеры суммы компенсации могут привести к разногласиям в британском правительстве. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон недавно заявил в парламенте, что европейским лидерам стоит умерить аппетиты, поскольку "заоблачный счет" за выход из ЕС Лондон платить не собирается.

Газета подчеркивала, что, вероятно, Британия согласится на выплату означенной суммы только в том случае, если Брюссель признает так называемый "штраф за развод" частью соглашения о будущих отношениях, в частности, торговых.

NEWSru.com
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После Brexit бюджет ЕС ежегодно лишится 10-12 миллиардов евро

После Brexit бюджет ЕС ежегодно лишится 10-12 миллиардов евро
После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет ЕС будет ежегодно недосчитываться 10-12 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. По его словам, в подобных условиях блоку придется принимать более жесткие меры экономии.

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