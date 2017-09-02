Порошенко впервые прокомментировал лишение Саакашвили гражданства

По словам Порошенко, когда Государственная миграционная служба предоставила комиссии по вопросам гражданства документы, свидетельствующие, что при оформлении гражданства Саакашвили сообщил недостоверную или сфальсифицированную информацию, он "должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией".
"Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (об утрате гражданства - ред.) так же, как и в отношении других граждан", - отметил президент.
Порошенко добавил, что вопросом возможного возвращения экс-главы Одесской ОГА в Украину "должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы".
"К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому другому лицу, подавшему недостоверные данные", - подчеркнул глава государства.
26 июля 2017 года Порошенко подписал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины. Сообщалось, что экс-президента Грузии лишили гражданства из-за того, что при заполнении соответствующих документов на его получение в 2015-м он не указал информацию об уголовных делах, открытых против него нынешними грузинскими властями.
16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017-го.
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