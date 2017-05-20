Порошенко вновь у Меркель: разговор обещает быть непростым

В субботу, 20 мая, канцлер Ангела Меркель примет своего украинского гостя в резиденции федерального правительства Мезеберг в Бранденбурге. Во время рабочего обеда речь будет идти, прежде всего, о ситуации в Донбассе и реализации минских соглашений, но также и о реформах на Украине. Нынешний визит в Берлин будет для Порошенко уже одиннадцатым - он бывал в немецкой столице примерно столько раз, сколько все его предшественники вместе взятые. По словам украинского президента, страны на данный момент достигли "беспрецедентного уровня доверия".

Визит на фоне "безвиза" и нападок на НАБУ

Во время обеда во дворце Мезеберг у Петра Порошенко будет хороший повод поднять бокал в честь партнерства с Германией и ЕС: на днях было подписано долгожданное решение об отмене виз для украинцев. Пока это самое большое достижение за годы президентства Порошенко. Во время всех зарубежных визитов украинский президент не устает повторять, сколько реформ пришлось провести Украине, чтобы этого достичь.

Впрочем, собеседники DW в Берлине указывают на то, что на фоне этих успехов украинский президент может ожидать от канцлера Ангелы Меркель и неудобных вопросов. В частности, это касается борьбы с коррупцией, которая была одним из ключевых требований для отмены визового режима. В Берлине с обеспокоенностью наблюдают за нападками, которые испытывает Национальное антикоррупционное бюро, а также за попытками перекроить законодательство об электронном декларировании. Речь идет о том, что антикоррупционных активистов приравняли к чиновникам и обязали декларировать доходы. По этому поводу недавно к Порошенко с открытым письмом обращалась группа евродепутатов. В свою очередь, послы "большой семерки" в начале недели раскритиковали законопроект, который может подорвать независимость НАБУ. Речь идет о внесенном депутатами правительственных фракций проекте закона, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

После заявления послов "семерки" профильный комитет Верховной рады отложил рассмотрение этого законопроекта. Не исключено, что свою роль в этом сыграл и сигнал от послов накануне визита президента в Берлин. "Думаю, в ведомстве федерального канцлера знают о ситуации с НАБУ, а также о попытках нивелировать систему прозрачных госзакупок и давить на общественных активистов через систему декларирования доходов, предусмотренную для контроля чиновников. Это неприемлемая ситуация", - отметил в разговоре с DW бывший посол Германии на Украине Дитмар Штюдеман.

На минском фронте без перемен

Главной темой разговора однако будет не "безвиз" и не коррупция, а ситуация в Донбассе. Собеседники в ведомстве федерального канцлера и немецком МИД сообщают, что Берлин продолжает "настойчиво работать" над реализацией минских соглашений. Впрочем, похоже, пока практически без результата. Как стало известно DW из дипломатических кругов, дорожной карты реализации "Минска", о которой в прошлом году договорились в рамках "нормандского формата", до сих пор не существует даже в проекте.

"Стороны конфликта снова и снова говорят нам, что заинтересованы в реализации 13 пунктов минского соглашения. Однако из отчетов наблюдателей ОБСЕ мы видим, что в зоне конфликта ежедневно происходит от 700 до 900 нарушений режима прекращения огня. В Берлине все больше сомнений в том, что есть достаточная политическая воля обеих сторон соблюдать перемирие ", - сказал в интервью DW уполномоченный немецкого правительства по связям с Россией и странами "Восточного партнерства" ЕС Гернот Эрлер (Gernot Erler). Представитель Социал-демократической партии Германии констатирует, что в Берлине обеспокоены дальнейшим отдалением неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей от остальной Украины, проявлениями чего является, в частности, транспортная блокада и признание Россией документов "ДНР" и "ЛНР".

Оснований для оптимизма нет

Несмотря на то, что фактического прогресса в реализации "Минска" нет, в Берлине ожидают увидеть от украинского президента действия, которые бы свидетельствовали о преданности минским договоренностям. В частности, речь идет о подготовке законодательных решений, которые необходимы для проведения выборов в Донбассе, и выполнении политической части минских договоренностей, констатирует Дитмар Штюдеман.

Штюдеман также убежден, что приднестровский сценарий не может быть в интересах Москвы. "То, что делает Россия - это игра с огнем. Москва не может быть заинтересована в поддержке хаоса на этой территории. Кроме того, ежегодно Донбасс стоит России около двух миллиардов долларов, не считая военных расходов ", - констатирует бывший посол ФРГ на Украине.

Прогресса не видно

Независимо от долгосрочных интересов сторон конфликта, пока все указывает на то, что минский процесс еще долго будет оставаться в подвешенном состоянии. Насколько далека ситуация в Донбассе от того, чтобы надеяться на политическое урегулирование, похоже, понимают и в Берлине. "Прежде всего, надо обеспечить свободную и безопасную работу наблюдателей ОБСЕ", - отметил в четверг, 17 мая пресс-секретарь немецкого правительства. Он озвучил очередные факты ограничения работы наблюдателей боевиками на неконтролируемых украинским правительством территориях.