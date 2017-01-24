Порошенко в Таллине: Украина не боится никого и готова защищаться

Перед прилетом Порошенко в аэропорту Таллина вывесели флаги Украины, также туда прибыли полицейские и снайперы для охраны украинского президента.

В Таллине Порошенко встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, после чего состоялась совместная пресс-конференция. Во время встречи президенты обсудили первые шаги и план действий на время председательства Эстонии в ЕС, ситуацию в Донбассе и подчеркнули необходимость продолжить политику непризнания Крыма российским.

Петр Порошенко выразил Керсти Кальюлайд благодарность за оказываемую Эстонией поддержку. По его словам, Эстония внесла в помощь Украине per capita (на душу населения) самый большой вклад. Он поблагодарил Эстонию за восстановительное лечение 40 раненых украинских военных и за последовательную политическую поддержку.

Порошенко также поблагодарил Эстонию за помощь в восточно-украинском кризисе и ее вклад в поддержку безвизового режима Украины с ЕС.

В свою очередь, президент Эстонии отметила, что "важно, чтобы Украина продолжала реформы в целях развития правового государства, продолжения и развития борьбы с коррупцией и предоставлению инвесторам чувства защищенности. Без этого невозможно связать себя с европейским пространством ценностей".

На вопрос о том, повлияют ли прошедшие президентские выборы в США и предстоящие выборы в Европе на оказываемую Западом Украине поддержку, оба президента подчеркнули, что по-прежнему верят в солидарность зарубежных партнеров и в основывающуюся на ценностях политику.

"Украина не боится никого, и мы готовы защищать территориальную целостность своего государства от любого вторжения", — заявил Порошенко.

По словам Кальюлайд,"выборы в Западной Европе никак не могут повлиять на тот факт, что Россия оккупировала часть Украины и нарушает международное право. На протяжение долгого времени ЕС и НАТО показывали единство и оставались единодушными в своем мнении. Нет оснований полагать, что эта позиция каким-либо образом изменится. Мы должны верить в себя, а также в своих партнеров и союзников".

Керсти Кальюлайд отметила, что санкции с России нельзя снимать до того, как будут выполнены все пункты Минских соглашений.

Однодневный визит Петра Порошенко в Таллин завершился торжественным ужином в Таллиннской ратуше.