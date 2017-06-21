Порошенко уверен в отсутствии связей между Трампом и Россией

 (19)
Телеканал "Дождь"
среда, 21 июня 2017 г. 12:11
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией.
Petro Porošenka skaito metinį pranešimą Aukščiausioje Radoje
© Reuters/Scanpix

«Он точно не похож на человека, у которого особые отношения» с Россией, сказал Порошенко и добавил, что при этом не хочет вмешиваться в проводимое в США расследование по этому вопросу.

Порошенко отметил, что Трамп — «прекрасный и харизматичный» лидер, который помогает ему «добиться мира» для Украины.

Накануне Трамп впервые с момента вступления в должность встретился с президентом Украины. После переговоров Порошенко заявил, что США полностью поддерживают его в вопросе территориальной целостности Украины и что Вашингтон принял решение расширить сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере.

Трамп заявил, что в ходе встречи был «сделан значительный прогресс».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Новость о "сирийских деревнях" в Латвии оказалась фейком (9)

Новость о сирийских деревнях в Латвии оказалась фейком
Влиятельный немецкий политик Ска Келлер предлагает открыть в Латвии деревню для беженцев из Сирии, сообщает со ссылкой на немецкие СМИ рижская газета "Сегодня". Как выяснил портал Delfi.lv, эта информация не соответствует действительности.

Порошенко уверен в отсутствии связей между Трампом и Россией (19)

Petro Porošenka skaito metinį pranešimą Aukščiausioje Radoje
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией.

На наблюдателей ОБСЕ напали в подконтрольной "ДНР" Ясиноватой (10)

OSCE
На наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во вторник, 20 июня, было совершено вооруженное нападение на востоке Украины.

Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия (2)

Otto Warmbieras Š. Korėjos nelaisvėje
Семья американского студента Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США, отказалась от проведения вскрытия.

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.
Facebook друзья
Rambler's Top100