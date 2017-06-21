Порошенко уверен в отсутствии связей между Трампом и Россией

«Он точно не похож на человека, у которого особые отношения» с Россией, сказал Порошенко и добавил, что при этом не хочет вмешиваться в проводимое в США расследование по этому вопросу.

Порошенко отметил, что Трамп — «прекрасный и харизматичный» лидер, который помогает ему «добиться мира» для Украины.

Накануне Трамп впервые с момента вступления в должность встретился с президентом Украины. После переговоров Порошенко заявил, что США полностью поддерживают его в вопросе территориальной целостности Украины и что Вашингтон принял решение расширить сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере.

Трамп заявил, что в ходе встречи был «сделан значительный прогресс».