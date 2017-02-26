Порошенко утвердил доктрину по борьбе с информационным влиянием России

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, «прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

Необходимость принятия доктрины обусловлена, в частности, «возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере».

Авторы документа считают, что актуальными угрозами национальным интересам и безопасности Украины являются «осуществление специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности», а также провоцирование экстремистских проявлений, «подпитка панических настроений, обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации».

Кроме того, в документе говорится о проведении «государством-агрессором специальных информационных операций в других государствах с целью создания негативного имиджа Украины в мире».