Порошенко: убийство Вороненкова - терроризм со стороны России

Как заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, такое мнение Порошенко озвучил на встрече с представителями украинских силовых структур, созванной сразу после убийства Вороненкова.

"Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Вороненков "был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли [бывшего президента Украины Виктора] Януковича о введении в Украине российских войск".

Порошенко также заявил, что считает неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области, где горят склады с боеприпасами.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко назвал ключевой версией убийства - "действия Российской Федерации".

Москва на заявление Порошенко пока не отреагировала. Комментировать само убийство в Кремле ранее не стали. "Это не наша тема, что нам комментировать", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, впрочем, что все предположения украинской стороны о российском следе считает абсурдными.

Стрелявший в Вороненкова скончался в больнице

Мужчина, застреливший бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь генпрокуратуры Украины.

До этого сообщалось, что предполагаемый киллер получил ранения в ногу, грудь и в голову, но выжил. Сообщалось, что он находится в реанимации, а его состояние оценивается как критическое.

Что известно об убийстве

Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным.

Его охранник успел открыть ответный огонь и ранить нападавшего, хотя и сам получил при этом ранение.

Оба пострадавших - охранник и предполагаемый убийца - помещены в больницу под охраной полиции. Личность подозреваемого пока не установлена. По последним данным, нападавший скончался.

Украинские политики и чиновники уверены, что убийство было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвиняют в случившемся украинских радикалов.

Кто такой депутат Вороненков

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".