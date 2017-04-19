Порошенко: санкции против России - условие реформ на Украине

"Нам нужна сильная поддержка. Чтобы реформы на Украине преуспели, санкции в отношении России должны сохраняться. Это единственное, что держит Россию за столом переговоров", - заявил Порошенко, выступая в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

Президент Украины также сказал, что Кремль пытается выстроить "альтернативную реальность" вопреки существующим международным нормам.

"Москва не просто отрицает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей", - заявил президент Украины.

"Россия не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в" мировую доминирование "и" зоны влияния ", - добавил Порошенко.

Страны Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Ограничительные меры в основном нацелены на ограничение финансовых потоков в Россию и импорта технологий.

В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт в страну продуктов питания и некоторых других видов товаров из стран, обложивших ее санкциями.

Выступая в Лондоне, Порошенко также говорил о слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, который в среду объявит решение о временных предупредительных мерах по иску Киева о привлечении России к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины".

Иск был подан Украиной 16 января 2017 года в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Гааге по иску Киева против России прошли 6-9 марта. Украина, в частности, просит суд обязать Россию осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымских татар; отказаться от ограничения образования на украинском языке.