Порошенко рассказал о планах провести референдум о вступлении в НАТО

По его словам, четыре года назад только 16% граждан Украины поддерживали референдум, сейчас таких 54%. "Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО", - сказал Порошенко.

В интервью, опубликованном, в частности, в газете Hamburger Abendblatt, украинский президент пообещал "сделать все возможное, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", если народ Украины проголосует на референдуме за вхождение в НАТО.

Ранее Петр Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

"Этот указатель незыблем, как Полярная звезда на звездном небе. Все, что мы осуществляем в оборонной отрасли, мы делаем, крепко держа в руках компас, стрелка которого показывает на Северную Атлантику", - сказал он в ежегодном послании к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины в сентябре прошлого года.

В июле прошлого года, на саммите НАТО в Варшаве, Украина и НАТО заключили комплексный пакет оказания поддержки, который подразумевает сотрудничество в 40 областях.

Кремль, как правило, крайне болезненно реагирует на заявления украинских властей о стремлении в Североатлантический альянс. В ноябре 2014 года в интервью Би-би-си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что России нужна "стопроцентная гарантия" того, что ни одна страна не думает о вступлении Украины в НАТО. Однако, добавил Песков, никто такой гарантии России так и не дал, и эта ситуация заставляет Москву нервничать и принимать меры предосторожности.

Украинские власти и НАТО обвиняют Россию в поставках оружия сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва эти обвинения последовательно отвергает.

В ночь на 29 января под Донецком, в районе Авдеевки, возобновились активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелых вооружений и обстрелах жилых кварталов.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свое "значительное влияние" на сепаратистов на востоке Украины с тем, чтобы прекратить бои вблизи Авдеевки.