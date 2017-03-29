Порошенко предложил учредить на Украине военные суды

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bbcrussian.com
среда, 29 марта 2017 г. 11:05
Президент Украины Петр Порошенко предложил восстановить в стране специальные военные суды.
Petro Poroshenko
© Sputknik/Scanpix

По его мнению, решения таких судов не будут ставиться под сомнение военнослужащими.

Заявление Порошенко стало реакцией на приговор бывшему первому заместителю руководителя военной операции на востоке Украины генерал-майору ВСУ Виктору Назарову, который в понедельник был осужден на семь лет лишения свободы.

Суд, проходивший в Днепропетровской области, признал его виновным в халатном отношении к военной службе в боевой обстановке, что повлекло гибель самолета с 49 военнослужащими на борту.

"Как Верховный главнокомандующий, не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который осудил боевого генерала к заключению на семь лет", - написал Порошенко в "Фейсбуке".

Президент Украины не стал комментировать конкретное уголовное дело генерала Назарова, но выразил мнение, что гражданские суды не должны судить военнослужащих.

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", - считает глава государства.

"Именно поэтому я планирую предложить восстановление специальных военных судов в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - заявил Порошенко.

В ночь на 14 июня 2014 года вооруженные сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" сбили транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

На суде сторона обвинения заявила, что генерал Назаров проигнорировал предупреждения Службы безопасности Украины об угрозе обстрела самолета и разрешил проведение операции по переброске десантников из Днепропетровска в Луганск.

Сам Назаров отрицал свою вину в катастрофе Ил-76. Его защита просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на отсутствии в действиях генерала состава уголовного преступления.

У генерала Назарова остается возможность обжаловать приговор в порядке апелляции.

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