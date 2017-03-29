Порошенко предложил учредить на Украине военные суды

По его мнению, решения таких судов не будут ставиться под сомнение военнослужащими.

Заявление Порошенко стало реакцией на приговор бывшему первому заместителю руководителя военной операции на востоке Украины генерал-майору ВСУ Виктору Назарову, который в понедельник был осужден на семь лет лишения свободы.

Суд, проходивший в Днепропетровской области, признал его виновным в халатном отношении к военной службе в боевой обстановке, что повлекло гибель самолета с 49 военнослужащими на борту.

"Как Верховный главнокомандующий, не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который осудил боевого генерала к заключению на семь лет", - написал Порошенко в "Фейсбуке".

Президент Украины не стал комментировать конкретное уголовное дело генерала Назарова, но выразил мнение, что гражданские суды не должны судить военнослужащих.

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", - считает глава государства.

"Именно поэтому я планирую предложить восстановление специальных военных судов в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - заявил Порошенко.

В ночь на 14 июня 2014 года вооруженные сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" сбили транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

На суде сторона обвинения заявила, что генерал Назаров проигнорировал предупреждения Службы безопасности Украины об угрозе обстрела самолета и разрешил проведение операции по переброске десантников из Днепропетровска в Луганск.

Сам Назаров отрицал свою вину в катастрофе Ил-76. Его защита просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на отсутствии в действиях генерала состава уголовного преступления.

У генерала Назарова остается возможность обжаловать приговор в порядке апелляции.